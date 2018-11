Bratu continua razboiul cu Rednic: "Nationala U21 are mai multe sanse sa joace semifinale la Euro 2019 decat Dinamo sa prinda play-off-ul!"

Florin Bratu continua razboiul de la distanta cu Mircea Rednic.

Plecat de la Dinamo, Bratu trimite in continuare "sageti" pentru cel care sta acum pe banca echipei.

Antrenor la Aerostar Bacau, Bratu este de parere ca Dinamo are sanse mai mici sa prinda play-off-ul decat nationala Romaniei U21 sa joace in semifinalele Campionatului European de anul viitor.

"Cred ca cele mai multe sanse le are Aerostar sa se salveze de la retrogradare. Apoi nationala U21 sa mearga in semifinale la Euro 2019, Dinamo sa prinda play-off-ul si nationala mare sa mearga la Euro 2020. Eu, ca dinamovist, mi-as dori ca dupa Aerostar (n.red. sa se salveze de la retrogradare), Dinamo sa meargă in play-off", a declarat Florin Bratu la DigiSport.