BREAKING NEWS | Europeanul care trebuia sa se joace vara asta in Romania a fost ANULAT! Nu se mai joaca NIMIC la U19! Anunt soc al UEFA

UEFA a decis anularea competitiilor U19 din acest an.

Astfel, evenimentul care trebuia sa aiba loc in Romania in aceasta vara nu se va mai disputa.

Campionatul European U19 din 2021 trebuia sa aiba loc in tara noastra, in perioada 30 iunie - 13 iulie 2021, in Romania fiind asteptate opt echipe formate din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2002.

Meciurile de la Europeanul U19 erau programate a se juca pe Stadionul Arcul de Triumf, Stadionul Rapid, Stadionul 'Anghel Iordanescu' si Stadionul 'Ilie Oana' din Ploiesti.

Comitetul Executiv al UEFA a decis astazi anularea Campionatelor Europene U19 din cauza pandemiei de coronavirus si a efectelor avute de aceasta asupra competitiilor.

Potrivit anuntului oficial al forului, specialistii au luat in considerare restrictiile in vigoare, concluzionand ca deplasarile echipelor s-ar fi dovedit a fi dificile.

Astfel, UEFA a decis anularea competitiilor U19 din acest sezon, sanatatea si siguranta sportivilor fiind prioritara in circumstantele actuale.