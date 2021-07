Adi Nartea, dezvaluiri inedite despre sezonul final al serialului VLAD: "Clar o sa fie un fel de impacare la un anumit nivel"

Adrian Nartea a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Actorul din VLAD a vorbit despre cariera sa, ce sporturi a practicat de-a lungul timpului, cum a ajuns model si cum a facut trecerea spre actorie. In plus, acesta a povestit putin si despre sezonul final din VLAD, unul dintre cele mai urmarite si apreciate seriale din Romania.

"La final totul se plateste. Nu stiu sa iti zic daca se afla tot. Au scris tot sezonul, insa noua ni-l dau cu taraita. Daca am stii care e finalul, s-ar putea sa ne influenteze in ceea ce filmam acum. Probabil cei din productie au decis sa ne dea treptat, ne-au anuntat din timp, crescendo. Acum cateva zile am primit alte trei-patru episoade sa le citesc.

Ar fi doua variante. Un final dramatic, cu moarte si o renastere. Sau un alt final.. sa se impace toata lumea cu toata lumea cumva. Clar o sa fie un fel de impacare la un anumit nivel. Daca se impaca pentru ca mor toti sau se impaca pentru ca traiesc... ramane de vazut. Nici eu nu stiu inca.", a declarat Adrian Nartea.

