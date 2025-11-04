Fotbalul românesc are tot mai puțini jucători de nivel înalt și, de aceea, pierderea unor vedete, care au ajuns până la nivelul primei reprezentative, cântărește greu.

Din păcate pentru selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), el a fost nevoit să excludă doi fotbaliști de pe lista lărgită a tricolorilor, în această toamnă. Pentru că amândoi au făcut niște alegeri greșite, în vară, în perioada de transferuri. Vorbim despre portarul Florin Niță (38 de ani) și despre atacantul George Pușcaș (29 de ani). Amândoi au fost printre eroii României, la Euro 2024. Astăzi însă, sunt șomeri, pe tușă, cu un viitor incert.

Pușcaș, prăbușire totală: cotat la sub 1 milion de euro!

În cazul lui George Pușcaș, faptul că a rămas fără echipă acum a lungit doar lista dezamăgirilor pe care le-a furnizat pe bandă, după Europeanul Under 21 din 2019. Atunci, Pușcaș a fost printre vedetele naționalei lui Rădoi care a atins semifinalele Campionatului European. Și mulți au crezut că Pușcaș va face furori la un nivel și mai înalt.

Din păcate, George n-a confirmat niciodată aceste așteptări, iar acum a ajuns să fie cotat la doar 900.000 de euro de transfermarkt.com. Prăbușirea e de-a dreptul șocantă, când vedem că, în 2020, același site îl evalua pe Pușcaș la... 6 milioane de euro!

Niță a preferat să stea acasă, în loc să joace

În ceea ce îl privește pe Florin Niță, acesta se poate consola cu faptul că a devenit șomer acum, abia la 38 de ani. Problema e că Niță putea amâna acest moment. Pentru că, după cum Sport.ro a scris aici, a avut o ofertă tentantă din zona arabă, în vară.

Niță a declinat însă propunerea respectivă, crezând că vor veni altele mai avantajoase. Ceea ce nu s-a întâmplat, iar de acum speranța goalkeeper-ului, în vederea unei reveniri în circuit, se leagă de perioada de transferuri din ianuarie.

