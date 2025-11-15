Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară în penultima rundă din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Confruntarea este de totul sau nimic pentru naționala României, care trebuie să termine grupa pe poziția secundă să beneficieze de un baraj mai ușor decât cel pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Nations League.



Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul ”11” al României cu Bosnia



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a văzut primul ”11” ales de Mircea Lucescu și a sugerat că e cea mai bună formulă de start pe care selecționerul a putut să o alinieze la duelu crucial cu Bosnia.



”Este cea mai bună formulă. Sunt câțiva jucători care și-au câștigat locul de titular după meciul cu Austria: Ghiță și Chipciu”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.



Echipele de start din Bosnia - România



Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic



România: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Hagi, Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, Marin, Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.

