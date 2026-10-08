După 1-2 în Suedia, 2-4 împotriva Bosniei, 0-6 în Polonia și 0-1, acasă, contra Suediei, România este ultima în grupă, fără niciun punct și 13 goluri încasate. Din cauza parcursului foarte slab, tricolorii nu mai au nicio șansă să urce în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, iar misiunea calificării la turneul final se anunță foarte dificilă.

Ciprian Marica: "Am informații că oamenii de la U21 sunt mulțumiți de Doicaru. Ar putea face pasul la naționala mare"

Parcursul forte slab al naționalei de seniori coincide cu ratarea calificării la Campionatul European de către România U21. La ultima acțiune, tricolorii lui Costin Curelea au învins Cipru (3-0), dar au pierdut duelurile cu primele două clasate Finlanda (0-2) și Spania (1-7).

În direct la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a fost întrebat dacă crede că un jucător actual de la România U21 ar putea face pasul la prima reprezentativă. Fostul atacant spune că, în prezent, pare imposibilă o astfel de trecere, însă este de părere că Iustin Doicaru (19 ani) se află în vederile lui Gică Hagi pentru viitorul nu foarte îndepărtat.

"Eu nu cred că poți lua azi un jucător de la U21 și să-l pui la seniori. Singurul jucător despre care am informații că a jucat bine, iar oamenii de la U21 sunt mulțumiți de el, e Doicaru. Se pare că ar avea potențial și ar putea să facă pasul la un moment dat", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Pentru Doicaru a fost prima acțiune la reprezentative U21, iar în meciul cu Cipru a reușit un assist. Fostul atacant de la Farul Constanța a semnat în această vară cu Rizespor, formație din prima ligă a Turciei, care a plătit 1,5 milioane de euro.

Doicaru are un start bun și în campionatul Turciei. A strâns deja 4 partide în Superliga și a reușit un gol și o pasă decisivă.