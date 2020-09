"Doua pase briliante!" Fanii lui Rangers, in EXTAZ dupa meciul bun facut de Ianis Hagi! Ce au spus dupa ce romanul a iesit 'omul meciului' 

Ianis Hagi a fost titular si si-a impins echipa la victorie, intr-un meci in care a reusit doua pase decisive si a fost declarat "omul meciului" de catre cei de la BBC. De aceasta data, antrenorul Steven Gerrard l-a utilizat pe Ianis Hagi pe postul de mijlocas ofensiv, in spatele varfului Kemar Roofe. Dupa prestatia din meciul cu Dundee reactiile fanilor pe retelele de socializare nu au intarziat sa apara.

Fanii lui Rangers au fost uimiti de cifrele uimitoare pe care mijlocas roman le-a reusit.

"In sfarsit joaca mijlocas ofensiv si are una din cele mai bune performante de cand a semnat cu Ranger. Poate Gerrard il va juca de acum in pozitia cea mai buna."

IANIS HAGI VS DUNDEE UNITED:

2 ASSISTS

66 TOUCHES

83% PASS ACCURACY

3 KEY PASSES

1 BIG CHANCE CREATED

he finally played as an attackibg midfielder and had one of the best performances since signing for rangers

maybe gerard will now play him in his best position pic.twitter.com/G7KCULMDfl