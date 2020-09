Gheorghe Hagi il imbarbateaza pe Ianis dupa prestatiile mai putin reusite: "Nu poate sa zica toata lumea numai de bine. Trebuie sa vina si criticile"

Ianis Hagi nu trece printr-o perioada foarte buna in ceea ce privesc evolutiile sale.

Gheorghe Hagi l-a imbarbat pe Ianis dupa evolutiile mai putin bune din ultima perioada la Glasgow Rangers. Nici la nationala Romaniei jocul sau nu prea a stralucit in partida contra Irlandei de Nord. In urma prestatiei, Radoi nu l-a mai folosit deloc in meciul din Austria.

Fotbalistul in varsta de 21 de ani a fost luat la tinta de cativa jurnalisti si analisti scotieni care au stat cu ochii asupra evolutiilor sale din ultimele partide. Gica Hagi i-a luat apararea fiului sau si a transmis ca Ianis trage foarte mult la antrenamente pentru a deveni un jucator cat mai bun:

"Nu e indeajuns talentul, trebuie sa aiba ambitia ca in fiecare an sa devina mai bun in fiecare zi. Si al doilea sfat pentru el e ca tot ce se scrie, tot ce se zice il va face pe el mai bun.

Nu poate sa zica toata lumea numai de bine. Trebuie sa vina si criticile, trebuie sa fie si partea care te trezeste, te echilibreaza. Iar Ianis duce, duce la presiune. El e constient ca duce un nume mare in spate. Dar el trebuie sa iubeasca fotbalul, sa joace de placere. E un jucator caruia ii place sa se antreneze, iar asta e fundamental".

Un sportiv mare se adapteaza la orice. Nu se plange, se adapteaza! Asta e cea mai mare calitate! Gaseste mereu solutii", a declarat Gica Hagi pentru Sports Festival.