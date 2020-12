"El e marea speranta a Romaniei, dar are nevoie de incredere!" Cine este fotbalistul care poate duce Romania la Mondialul din 2022

Unul dintre tinerii atacanti romani este considerat a fi marea speranta a fotbalului din tara noastra.

Ionel Ganea a declarat ca George Puscas este un fotbalist care are toate calitatile pentru a progresa, putand fi unul dintre cei mai importanti jucatori ai nationalei in 2021.

"Puscas e marea speranta a Romaniei, daca analizam jucatorii din compartimentul ofensiv. E puternic, dar trebuie sa joace din ce in ce mai mult. El mi-a placut cel mai mult dintre atacantii pe care ii are Romania in acest moment. E tanar, dar trebuie sa aiba meciuri in picioare pentru a prinde si mai mult incredere in el.

E un atacant foarte bun de gura portii si poate face si culoare pentru jucatorii care vin din spate. Chiar daca e un fotbalist masiv, Puscas e mobil. E tanar, mai poate invata trucuri de atacant, nu vad o problema ca joaca in Championship, e un campionat valoros si esalonul al doilea din Anglia", a declarat actualul director tehnic de la Dunarea Calarasi, potrivit DigiSport.

In prezent, George Puscas este accidentat, lipsind de la ultimele 10 partide ale celor de la Reading. Fotbalistul, cotat de site-ul transfermarkt.com la 4,8 milioane de euro, a fost diagnosticat cu hernie de catre medicii din Nurnberg, unde a mers pentru a fi tratat de specialistul in refacere si recuperare, Claudio Nagy.

In acest sezon, Puscas a jucat 9 meciuri pentru Reading, inscriind doua goluri.