"Nu vreau sa ma autopropun" Apare un nou nume pe lista posibilior selectioneri?

Nationala Romaniei a ramas fara selectioner dupa infrangerea de aseara cu Spania.

Cosmin Contra si-a anuntat plecarea de pe banca tricolorilor, imediat dupa infrangerea rusinoasa din ultimul meci al preliminariilor pentru EURO 2020.

Desi pe lista scurta a FRF se afla Dan Petrescu, Gica Hagi sau chiar Mirel Radoi, varianta Sumudica nu este una de neglijat. Fostul antrenor al Astrei, actual tehnician al turcilor de la Gaziantep, nu exclude varianta de a prelua nationala.

"E o intrebare foarte grea. Credeti ca daca vin eu as califica echipa, as putea promite unui popor intreg asa ceva? Mie mi-a placut riscul, dar nu vreau sa ma autopropun, eu am serviciu", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.

De asemenea, Sumi a criticat dur prestatia de aseara a Romaniei din meciul cu Spania.

"Am aratat rau. Eu consider ca meciul trebuia sa fie unul de pregatire pentru barajul din martie, dar am mers din nou pe mana unor jucători care nu activeaza la cluburi. Au fost 6-7 in primul 11. E ca masina pe care o tii in garaj, vine iarna, ii dai la cheie si nu porneste, altceva e cu o masina rulata zi de zi.

Trebuie sa bagam in teren jucatorii care merita, care joaca meci de meci. De ce l-am chemat pe Budescu la nationala? Ca sa nu joace niciun minut? Chiar nu are valoare Nistor care joaca meci de meci la Dinamo foarte bine, il băgăm 20 de minute la sfarsit? Care sunt criteriile? E rusinos ce s-a intamplat, mai ales in ultimele doua meciuri", a mai adaugat Sumudica.