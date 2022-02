Edi Iordănescu a lămurit la Ora Exactă în Sport subiectul "secunzi la națională"

Edi Iordănescu a fost invitat marți dimineața la Ora Exactă în Sport de la Pro X. Aflat la prima apariție într-o emisiune de televiziune din postura de selecționer, Edi Iordănescu a lămurit și un subiect care a fost întors pe toate fețele în ultimele două săptămâni: staff-ul pe care îl va avea pe banca naționalei.

Un subiect care arde

S-au vehiculat mai multe nume, printre care Daniel Pancu, Adrian Iencsi și Mihai Teja, însă Iordănescu nu a stabilit deocamdată staff-ul. Ceea ce este sigur e că echipa noului selecționer îi va conține pe Florin Constantinovici și Leontin Toader, oameni care au fost și alături de fostul antrenor, Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu susține că și-a propus ca până la finalul săptămânii va forma staff-ul.

"Mi-am propus ca la sfârșitul săptămânii acesteia sau la începutu săptămânii viitoare, să fie staff-ul complet. Nu pot da nume, am abordat o altă strategie, multe speculații au fost departe de realitate. Am apelat mai mulți antrenori, care, din punctul meu de vedere, pot îndeplini acest rol. Așa cum am făcut la poziția de preparatori fizici. Și preparatorul fizic a plecat. Vom avea doi analiști video, doi preparatori fizici și încă un secund, pe lângă Constantinovici și Leo Toader. La începutul săptămânii viitoare, staff-ul va fi complet.

Am băut o cafea, am discutat, despre cum văd cum ei lucruri. Vreau să aleg ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu pot fi 4-5 antrenori care să îndeplinească acest rol, dar merg și pe feeling. Decizia îmi aparține în exclusivitate. Eu am dorit continuitate. Am ales ca Leo Toader și Constantinovici să continue, am considerat că sunt persoanele potrivite și pot face o trecere mai ușoară și pentru mine. Pe parcurs, cunoscând foarte bine grupul de jucători, mă pot ajuta. La restul de staff am avut mână liberă", a declarat Edi Iordănescu, marți dimineața, la Pro X.

În staff-ul lui Edi Iordănescu va fi și vechiul său colaborator, Alexandru Radu, fost coleg de la juniorii Stelei, din anii' 80.