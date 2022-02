"Am amenințat că nu mai merg vreodată în Ghencea dacă mă trimite la dentist!" Celebra poză retro, comentată de Edi Iordănescu, în direct

Fostul antrenor de la Astra, CFR și FCSB a povestit la emisiunea de la Pro X, marți dimineața, episodul din copilărie, când a fost la cabinetul lui Ladislau Boloni, amplasat la Stadionul Steaua. Medic stomatolog de profesie, Boloni era coleg cu Anghel Iordănescu la Steaua, dar mai mergea și la cabinet, când timpul îi permitea.

Și Edi Iordănescu a avut o ocazia să fie consultat de câștigătorul Cupei Campionilor Europeni.

Boloni a negociat cu FRF preluarea postului de selecționer însă nu s-a mai înțeles cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. În momentul în care fiul Generalului a fost instalat, în spațiul public a reapărut și o fotografie retro, de colecție.

"N-am vorbit. Am văzut că domnia sa a vorbit de mine mai mult public, dar are tot respectul meu. E o poză deosebită, nu o aveam. Acum o am și eu din spațiul public. Probabil aveam 5-6 ani, o perioadă deosebită care m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea. A fost a doua casă a mea în Ghencea și am copilărit printre niște jucători excepționali. Mi-aduc foarte bine aminte, la etajul 1 avea cabinetul.



Întâmplător am văzut 2-3 jucători, colegi care au ieșit după anumite lucrări și nu erau într-o stare foarte bună. Erau destul de traumatizați și m-a marcat. Când a avut o solicitare tatăl meu să mă refuze și pe mine, am refuzat și am amenințat că nu mai merg niciodată în Ghencea dacă mă trimite la dentist. Îmi doresc, cred și sper ca antrenorii din generația înaintată să nu cumva să cadă în greșeala să dezvolte o fobie pentru noi, antrenorii tineri", a declarat Edi Iordănescu, marți dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.