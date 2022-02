Biletele erau pregătite! În ce țară trebuia să antreneze Edi Iordănescu dacă nu devenea selecționer. "S-au supărat un pic pe mine"

Fostul antrenor de la Astra, CFR și FCSB a povestit la emisiunea de la Pro X, marți dimineața, că a fost foarte aproape de a semma cu o echipă din Arabia Saudită, care i-ar fi adus un contract mult mai avantajos. Actualul selecționer al României a precizat că oficialii formației din Orient erau pregătiți să-i trimită biletele de avion, însă Iordănescu n-a putut refuza marea provocare: prima reprezentativă.

Edi Iordănescu, în premieră la o emisiune TV din postura de selecționer

Totodată, după plecarea de la FCSB, Edi Iordănescu a avut și o ofertă din Grecia, însă a refuzat-o. "E o bucurie, o mândrie. Nu ascund că la sfârșitul anului trecut au fost primele contacte. După, lucrurile au intrat în impas. Federația a spus public și a spus că discută și cu alți antrenori și avea de unde să aleagă. Rămân la părerea că avem antrenori buni, cu potențial, care au confirmat.



Aici stăm cât de cât bine, dar, așa cum spunea, mi-am dorit foarte mult, am venit cu convingere, cu încredere. Am încredere în potențial fotbalistul român, avem o marjă importantă de creștere. Când contactele n-au mai fost cele așteptate, m-am repoziționat și mărturisesc că eram plecat cu un picior și jumătate pentru un alt contract", a spus Iordănescu, în emisiunea moderată de Mihai Mironică.

Edi Iordănescu, spre Arabia Saudită. "Lipsea o semnătură"

Răzvan Burleanu a insistat ca Edi Iordănescu să-i devină succesorul lui Mirel Rădoi, iar fiul Generalului a semnat până în 2024.

"Când Federația a revenit, mi-am arătat toată deschiderea și am venit cu energie și entuziasm. Putem crește nivelul naționalei și să devenim din nou competitivi, să revenim la un turneu final. Orice antrenor își dorește să fie prima opțiune, iar acolo unde am fost, am fost prima opțiune. În Grecia am refuzat, în Arabia Saudită aveam chiar un acord, lipsea o semnătură.



Aș fi câștigat mult mai mult în Arabia Saudită, însă nu asta a contat. Când am fost contactat de FRF, am anunțat clubul că refuz propunerea pentru că e naționala țării mele și e o prioritate. S-au supărat un pic pentru că erau pregătiți să mă anunțe oficial. Erau foarte avansate discuțiile, urma doar să primesc biletele de avion și să plec", a mai spus Edi Iordănescu.