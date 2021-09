Drăgușin a vorbit după scandalul creat în jurul titularizării sale la naționala U21

Florin Bratu a ales să îl lase pe bancă pe Radu Drăgușin în meciul cu Georgia, 1-1.

Florin Bratu a debutat în fucția de selecționer la U21 contra Georgiei, 1-1, însă primul meci la cârma naționalei mici a fost umbrit de comentariile care au fost legate de titularizarea lui Radu Drăgușin (19 ani). Florin Manea, impresarul jucătorului și nașul lui Bratu, și-a criticat public finul pentru că nu a început partida cu apărătorul lui Juventus și a declarat pe contul oficial de Facebook că Daniel Pancu era o opțiune mai bună pentru postul de antrenor la selecționata U21.

Introdus în minutul 82 în partida cu Georgia, Drăgușin a vorbit la finalul jocului despre tot acest conflict și a specificat că nu va contesta niciodată deciziile antrenorului.

Drăgușin: „Mister mi-a dat explicații”



„E ok, am început să ne cunoaștem, este începutul unei noi generații. Am întâlnit o echipă bună, care ne-a pus probleme, dar per total am făcut un joc bun.

Eu n-am vorbit încă cu impresarul meu. Dacă aceasta este decizia selecționerului, o respect total. Nu sunt eu în măsură să-l critic sau să-i judec decizia. Mister mi-a dat explicații, este decizia dânsului”, a precizat Drăgușin la finalul meciului.

Fundașul central a fost împrumutat în acest sezon de Juventus la Sampdoria, pentru ca tânărul apărător să evolueze mai mult. Pentru torinezi, Drăgușin a bifat patru meciuri sezonul trecut, iar cota sa, potrivit transfermarkt, este de 3 milioane de euro.