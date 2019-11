"Dragi vikingi, am tacut pana acum!" Mesajul de ULTIMA ora din tabara nationalei dupa ce suedezii ne-au acuzat de RASISM

Romania - Suedia se joaca vineri, de la ora 21:45, in direct la PRO TV!

Nordicii au creat un subiect fals in jurul meciului. Sustin ca vor iesi de pe teren in cazul unor scandari rasiste, desi nationala Romaniei are istoric 0 pentru astfel de manifestari. Pe site-ul FRF apare o scrisoare in care se raspunde acuzatiilor facute in media din Suedia.



Scrisoarea adresata de FRF suedezilor inaintea meciului:

"Dragi vikingi suedezi,

Astazi ajungeti in Romania, asa ca va uram bun venit! Maine insa, va fi o cu totul alta zi.

Am preferat pana acum sa ne concentram pe treaba noastra, cum se spune. Noi suntem cei obligati sa invinga, asa ca ne-am invelit in decenta, ne antrenam si strangem tot ce avem mai bun in noi. Dar nu va imaginati ca decenta inseamna cap plecat!

Am inghitit trufia ca “va fi amuzant sa veniti la Bucuresti si sa castigati”. Mai usor cu pronosticurile! Sincer, mai amuzant e cum va pregatiti sa iesiti de pe teren, cum stati in febra unei temeri nejustificate, vizavi de “rasismul de la Bucuresti”.

Nu exista un singur meci in care suporterii nationalei sa nu fi respectat rasa si culoarea adversarului din alta tara! Avem noi problemele noastre, dar nu umpleti cu gogosi scutul ignorantei si nu va faceti sageti tactice din minciuni!

Au venit inainte verisorii vikingi din Norvegia si au cantat acelasi slagar fals. Dupa meci, in loc sa fie multumiti ca au scos un punct desi era infrangerea deasupra lor cat Groenlanda, au gasit vinovati in 30.000 de copii. Si i-au jignit.

Ei bine, vikingii nostri, uite cum sta treaba:

• Romanii iubesc fotbalul, indiferent de culoarea, rasa, numele, religia jucatorului

• Veti fi respectati in Romania si pe Arena Nationala, dar nu veti fi iubiti

• Ne-ati eliminat in ’94, v-am zguduit pe Rasunda. Chit. Suntem gata pentru viitor!

• Nu spunem ca suntem mai buni, poate nici nu suntem. Dar sigur suntem mai puternici.

• Nu declaram ca vom castiga, nu citim viitorul. Dar muncim pentru asta. Suntem ROMANI.

Si cat de ROMANI suntem, veti vedea pe Arena Nationala. Cu 50.000 in tribune si cu milioane in tara asta care va primeste senin. Si cu alte milioane raspanditi in lume.

Poate nu suntem suficient de multi. Dar suntem TOTI.

O ECHIPA CAT O TARA.

P.S. Pentru traducerea in suedeza va ajuta baietii de la comunicare din Ambasada de aici. Ca oricum si-au pus “son” si “sen” la capatul numelui de-atata dragoste de fiorduri. Cum era cu “s-a terminat prietenia”? Baieti, meciul incepe maine si e pe goluri, nu pe curaj in vuvuzele…"