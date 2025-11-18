Simona Halep a fost cea mai bună jucătoare de tenis din istoria țării noastre. Cu două titluri de mare șlem în palmares, dar și șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu WTA, sportiva din Constanța s-a desprins în fruntea ierarhiei istorice a României.

Chiar dacă s-a mutat la Dubai, Simona Halep vizitează des țara natală, după retragerea din tenis. La nouă luni de la ultimul meci jucat în circuitul profesionist, fosta campioană de la Wimbledon a pomenit România, când a explicat lucrul cu care se mândrește cel mai mult, după cariera în WTA.

Simona Halep: „Când crești într-o țară mică, nu știi întotdeauna cum să gestionezi marile succese.”

Halep a apreciat că se mândrește cel mai tare cu maniera în care a reușit să gestioneze succesul atins la nivel global, chiar dacă acesta poate fi mai dificil de asimilat de un sportiv care vine dintr-o țară mică, precum România.

„Nu am regrete, iar fiecare greșeală pe care am făcut-o, mi-o asum și o accept. Iar de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândră.



Pot spune că sunt mândră de multe lucruri, dar principalul este modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele. Pentru că, atunci când crești într-o țară mică, succesul mare nu știi întotdeauna cum să îl gestionezi. Și simt că l-am gestionat foarte bine și nu m-am schimbat prea mult. Așa că cred că de asta sunt cel mai mândră,” a precizat Simona Halep.

