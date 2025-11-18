GALERIE FOTO „Așa e când crești într-o țară mică.” Simona Halep a pomenit România și a dezvăluit ce nu îi lipsește din circuitul WTA

Marcu Czentye
Simona Halep a explicat cu ce se mândrește cel mai puternic, după cariera de succes în tenisul profesionist.

Simona Halep a fost cea mai bună jucătoare de tenis din istoria țării noastre. Cu două titluri de mare șlem în palmares, dar și șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu WTA, sportiva din Constanța s-a desprins în fruntea ierarhiei istorice a României.

Chiar dacă s-a mutat la Dubai, Simona Halep vizitează des țara natală, după retragerea din tenis. La nouă luni de la ultimul meci jucat în circuitul profesionist, fosta campioană de la Wimbledon a pomenit România, când a explicat lucrul cu care se mândrește cel mai mult, după cariera în WTA.

Simona Halep: „Când crești într-o țară mică, nu știi întotdeauna cum să gestionezi marile succese.”

Halep a apreciat că se mândrește cel mai tare cu maniera în care a reușit să gestioneze succesul atins la nivel global, chiar dacă acesta poate fi mai dificil de asimilat de un sportiv care vine dintr-o țară mică, precum România.

„Nu am regrete, iar fiecare greșeală pe care am făcut-o, mi-o asum și o accept. Iar de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândră. 

Pot spune că sunt mândră de multe lucruri, dar principalul este modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele. Pentru că, atunci când crești într-o țară mică, succesul mare nu știi întotdeauna cum să îl gestionezi. Și simt că l-am gestionat foarte bine și nu m-am schimbat prea mult. Așa că cred că de asta sunt cel mai mândră,” a precizat Simona Halep.

Simona Halep

  • Horia tecau simona halep antrenament noiembrie 2025
Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
„Emoțiile dinaintea meciurilor m-au omorât.”

Cât despre experiențele trăite în circuitul WTA, Simona Halep a lăsat de înțeles că nu duce dorul emoțiilor dinaintea meciurilor, pe care și-ar fi dorit să le stăpânească mai bine.

Când a fost întrebată ce i-ar spune Simonei Halep din tinerețe pentru a trăi mai liniștit în elita mondială a tenisului, jucătoarea din România a vorbit despre emoții: „Mi-aș fi dorit mai puține dureri în stomac înaintea meciurilor, pentru că m-au omorât. Emoțiile m-au afectat și pe teren, dar fac parte din mine și a trebuit să le accept,” s-a destăinuit Simona Halep într-un interviu acordat The National News.

Douăzeci și patru de titluri a cucerit Simona Halep în circuitul de elită al tenisului feminin. În turneele de mare șlem, ultimul rezultat important a fost semifinala jucată la Wimbledon, în 2022.

