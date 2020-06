Dezvaluiri despre relatia cu Pele! "Am tinut legatura cu el!" Amintirile lui Rica Raducanu dupa 50 de ani de cand a scris istorie

Rica Raducanu si-a amintit de momentele petrecute la Campionatul Mondial din Mexic, din 1970.

Fostul portar al Rapidului a povestit ce s-a intamplat la finalul meciului dintre Romania si Brazilia, rememorand si clipele petrecute alaturi de Pele, cu care a legat o relatie de prietenie.

"Mi-ar fi placut sa joc si eu in strainatate, in Anglia. Imi placea mult stilul celor de la Liverpool, Leeds si Tottenham. Puteam sa joc si in Brazilia. Fusesem acolo in 1969, la Rio de Janeiro, cand m-am imprietenit cu Pele. Apoi ne-am intalnit la Guadalajara (n.r. la Campionatul Mondial din 1970).

Am mai tinut legatura cu el de-a lungul timpului, avem si poze impreuna. Imi spunea «Ricardo». Mi-a dat gol in meciul din 1970. Dupa meci au venit ziaristii si m-au intrebat: «Raducanu, cum ti-a dat gol Pele?». Le-am raspuns: «L-am lasat, ca suntem prieteni.»", a marturisit Rica Raducanu pentru Eurosport.

Legendarul goalkeeper a aparat poarta echipei nationale a Romaniei de 61 de ori, intre anii 1967-1978. In plus, el a contribuit la cucerirea primul titlu din istoria Rapidului, in 1967.

Pe 10 iunie se implinesc 50 de ani de cand Rica Raducanu a devenit primul portar introdus pe teren la un Campionat Mondial, din postura de rezerva. Atunci l-a inlocuit pe Stere Adamache si a jucat excelent, in ciuda rezultatului final, 3-2 pentru Brazilia, echipa care ulterior a devenit campioana mondiala pentru a treia oara in istorie.