Rica Raducanu implineste astazi 73 de ani. Ce probleme de sanatate are fostul mare portar al Rapidului si al nationalei

„Tamango" ramane unul dintre cei mai hazlii si iubiti fotbalisti romani din toate timpurile.

Raducanu Necula, cunoscut ca Rica Raducanu, s-a nascut pe 10 mai 1946, in comuna Vladeni, jud. Ialomita. El a inceput fotbalul ca atacant central la juniorii clubului Victoria MIBC Bucuresti (1958-1959), fiind ulterior reprofilat ca portar la Flacara Rosie Bucuresti (1959-1965). La seniori, el a jucat pentru Rapid (1965-1975), Sportul Studentesc (1975-1979), Steaua Bucuresti (1978-1979 / a primit gradul de locotenent), FCM Resita (1979-1980), FC Baia Mare (1980), Autobuzul Bucuresti (1980-1981) si Spartac Bucuresti (1981-1982).

A CASTIGAT TITLUL CU RAPID SI CU STEAUA SI A JUCAT CONTRA LUI PELE IN 1970

Cea mai prolifica perioada a lui este cea de la Rapid, unde a fost extrem de iubit de suporteri pentru giumbuslucurile pe care le facea in timpul meciurilor, pentru giulesteni jucand 233 de meciuri si marcand 7 goluri, desi era portar, in aceeasi perioada el fiind primul portar care a fost prins in off-side. In palmaresul sau se regasesc 2 titluri in Divizia A (1966-1967, 1978-1979) si 2 Cupe ale Romaniei (1971-1972, 1974-1975). De asemenea, el are 11 meciuri pentru reprezentativa U23 a Romaniei, dar si 61 de selectii la nationala de seniori a tarii noastre, pentru care a evoluat intre 1967 si 1978 si cu care a participat la Campionatul Mondial din 1970, unde a jucat in partida cu Brazilia, viitoarea campioana mondiala. In 1972, s-a calificat cu “tricolorii” in sferturile de finala ale Campionatului European.



A JUCAT IN DOUA FILME, IAR FIUL SAU A FOST SI EL FOTBALIST

El a jucat in filmele “Totul despre fotbal” (1982) si “Legiunea straina” (2008). Dupa ce s-a lasat de fotbal, “Tamango” s-a apucat de afaceri si a deschis o carmangerie in cartierul Drumul Taberei, care se numea “Merci Rica”, dar si o terasa de lux in Neptun, pe malul marii. El a fost antrenor cu portarii la echipa nationala si la Rapid, la clubul giulestean indeplinind si alte functii de conducere. Fiul sau, Catalin Necula, a fost si el fotbalist si a jucat pe postul de fundas central la FC National, Sportul Studentesc, „U” Cluj, Rocar, CSM Resita, FC Arges sau Gloria Bistrita, ulterior fiind secundul lui Cosmin Olaroiu in Liga 1 si in tarile arabe. Datorita umorului si dezinvolturii sale in fata camerelor de filmat, Rica Raducanu a fost an in sir invitat al emisiunilor televizate cu subiect monden sau de divertisment.

Pentru meritele sale sportive i-a fost decernat titlul de maestru emerit al sportului, iar la 25 martie 2008 presedintele Romaniei Traian Basescu i-a conferit Ordinul ''Meritul sportiv'' Clasa a III-a. Tot in 2008, el a primit si titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in semn de pretuire pentru activitatea sa sportiva de-a lungul timpului.



A AVUT PROBLEME CU INIMA SI CAPUSELE SI A FOST DIAGNOSTICAT CU APNEE IN SOMN

In ultimii ani, fostul portar a fost chinuit de situatia in care s-a gasit Rapid, echipa sa de suflet, dar de diverse afectiuni medicale. „Ma dor foarte tare genunchii si picioarele de la cat sport am facut la viata mea. Mi s-a zis ca mi s-a tocat tot cartilajul de la genunchi. Durerile sunt crunte. Din cauza loviturilor si a plonjoanelor. Multi mi-au dat cu piciorul in nas, mi-au rupt toata partea asta a fetei si nu respir deloc pe aici. Apoi am avut probleme cu gatul, cu lovituri la cap, peste tot si mi-a zis doctorul ca trebuie sa vin la control, ca s-ar putea sa mor in somn. Doctorul m-a diagnosticat cu apnee in somn. Trebuie sa dorm cu o masca speciala, pentru ca nevasta-mea zice ca pufai ca locomotiva. Dupa ce am suferit o operatie la nas, in 2007, am avut probleme si cu inima si abia am scapat de operatie, iar acum doi ani am fost muscat de o capusa si mi s-a infectat piciorul. E mai greu cu varsta, te vindeci mai greu. Vorba mea e ca nu e bine sa ajungem la militie si la doctor. Dar merg pe stilul meu, pe glume, cum ma stie lumea. Daca incep sa ma vait ce zice: ’uite-l si pe ala, ditamai omul si se plange’! Ma vait acasa, la nevasta!”, se confesa Rica Raducanu.