Ce nepoti are Rica Raducanu! Cum arata si cu ce se ocupa nepotii fostului portar rapidist | FOTO

Nepotii lui Rica Raducanu au ales scoala, in detrimentul fotbalului.

Catalin Necula (49 ani), fiul fostului portar rapidist Rica Raducanu, a jucat ca fundas central la Sportul Studentesc (1989-1993), „U” Cluj (1993-1995), FC National (1995-1998), Hapoel Kfar Saba (Israel / 1998-1999), CSM Resita (1999-2000), Rocar Bucuresti (2000-2001), FC Bihor Oradea (2001-2002), FC Arges Pitesti (2002-20030 si Gloria Bistrita (2003-2004).

Dupa ce s-a lasat de fotbal, Catalin a devenit antrenor si a fost secundul lui Cosmin Olaroiu la FC National (2004-2005), Poli Timisoara (2005), Steaua (2006-2007), Al Hilal (2007-2009, in 2009 a fost si interimar pentru scurt timp / Arabia Saudita), Al Saad (2009-2010 / Qatar), Al Ain (2011-2013 / Emiratele Arabe Unite) si Al Ahli (2013-2017 / Emiratele Arabe Unite). Dupa plecarea lui Olaroiu la Jiangsu Suning, in China, Necula la urmat si este acum antrenor al echipei aflata acum pe locul 6 in Chinese Premier League, la care evolueaza Ramires, Eder si Alex Teixeira.

Catalin Necula este casatorit din 2011 cu Ruxandra, absolventa a Facultatii de Hidrotehnica din cadrul Universitatii Politehnice din Timisioara, si are doi copii, un baiat, Razvan, si o fata, Ana. Razvan a jucat fotbal la juniorii Sportului Studentesc, dar s-a lasat devreme de fotbal si s-a dedicat scolii. Dupa ce a terminat un prestigios liceu bucurestean, pustiul studiaza acum la Londra, fiind aproape sa termine penultimul an la The London School of Economics and Political Science (LSE), urmand sa fie licentiat in Stiinta, Contabilitate si Finante. In trecut, el a activat ca intern la o banca comerciala si la o firma de contabilitate si audit financiar din Romania, dar si pentru Hymans Robertson, o companie britanica de consultanta financiara. Nepotul lui Rica Raducanu are ca hobby-uri escape room-urile si cluburile de noapte la moda din Bucuresti.

Ana Necula a invatat la Colegiul National „Gheorghe Lazar” din Bucuresti, apoi si-a continuat studiile la Hotelschool The Hague din Olanda, urmand sa obtina in acest an licenta in Administrarea Afacerilor. Intre septembrie 2017 si martie 2018, Ana a fost a facut un stagiu de pregatire la Majestic Hotel din Barcelona, unde a activat in cadrul „La Dolce Vitae” Bar Rooftop. Din septembrie 2017, tanara a castigat experinta ca chelnerita si hostess la barul din cadrul Ramada Apollo Hotel din Amsterdam. Nepoata lui Rica Raducanu este pasionata de muzica electronica si viziteaza festivalurile internationale, iar cand vine in Romania se duce des la Vama Veche sau pe alte plajele mai putin frecventate de pe litoralul romanesc. Ea este si o iubitoare de cultura, fiind actrita amatoare si vizitand expozitii, spectacole de teatru si festivaluri de film in Olanda, Spania si Romania, unul dintre hobby-urile sale fiind calatoriile. La fel ca si fratele sau, il viziteaza de cateva ori pe an pe tatal lor in tarile arabe in care acesta a activat sau pe bunicul Rica in Romania.