Fundașul central lui Maccabi Haifa, Lisav Eissat, va fi titular în meciul de pregătire cu formația de peste Prut.

Nimrod Kostica: ”După antrenament, l-am luat pe Eissat deoparte la o discuție!”

Eissat, a cărui mamă este româncă, se află la prima convocare la echipa națională, iar dacă va apuca să debuteze, acesta nu va mai putea fi convocat la reprezentativa Israelului, chiar dacă are dublă cetățenie.

Nimrod Kostica, fostul antrenor al lui Lisav Eissat de la Hapoel Hadera, a făcut dezvăluiri despre jucătorul român. Kostica s-a declarat surprins de calitățile fotbalistului și a mărturisit că a prezis un viitor strălucitor pentru noul tricolor.

Kostica nu s-a ferit să îi spună acest lucru și lui Eissat, care s-a declarat șocat de predicția tehnicianului.

”Îmi amintesc de primul lui antrenament la Hadera. Imediat după ședința de pregătire, l-am luat deoparte pentru o discuție și i-am spus: «La finalul anului te vei întoarce la Maccabi Haifa, vei deveni jucător al echipei, vei ajunge la echipa națională a Israelului și vei pleca în Europa.»

S-a uitat la mine șocat și m-a întrebat ce vreau să spun. I-am zis că, în calitate de antrenor care i-a pregătit pe toți fundașii echipei naționale – Nahmias, Shlomo și Lemkin – pot spune că datele tale fizice nu aparțin ligii din Israel.

Un jucător care aleargă cu o viteză de 36 km/h – al doilea din țară după Timothy Mosey – cu o detentă nebună, o forță explozivă extraordinară și, cu antrenamentul potrivit și îmbunătățirea tehnică, poate ajunge foarte departe.

Au existat, desigur, și greșeli pe parcurs, cum ar fi cartonașele roșii, dar alături de acestea au venit și goluri spectaculoase, marcate cu lovituri de cap excelente”, a spus Kostica, potrivit israelhayom.co.il.

