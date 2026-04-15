La scurt timp după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, detalii surprinzătoare despre viitorul băncii tehnice a României au ieșit la lumină. Fostul internațional Florin Prunea a dezvăluit la iAMSport decizia pe care regretatul antrenor o luase în privința succesorului său.

Deși discuțiile din spațiul public îl dădeau pe Gică Hagi drept principal favorit pentru a prelua echipa națională, Mircea Lucescu avea o cu totul altă viziune. Regretatul tehnician, care s-a stins la 80 de ani, la doar 12 zile de la înfrângerea din barajul cu Turcia, scor 0-1, l-a indicat pe Daniel Pancu drept omul ideal pentru acest post.

Garanția lui Il Luce pentru banca naționalei

Potrivit lui Prunea, Lucescu i-a comunicat direct președintelui Federației Române de Fotbal pe cine ar trebui să mizeze. Fostul portar a reprodus dialogul pe care fostul selecționer l-ar fi purtat cu Răzvan Burleanu.

„Știți că nea Mircea, înainte să se prăpădească, i-a zis lui Burleanu că singurul antrenor pentru care ar garanta el la națională e Pancu? Pe cuvântul meu de onoare! «Pe cine?» / «Eu pe Pancu l-aș vedea». Pe cuvântul meu de onoare!”, a relatat Florin Prunea.

Lui Daniel Pancu îi merge bine la CFR Cluj. Antrenorul a preluat echipa din Gruia într-o situație precară, reușind să o califice în play-off, cu șanse reale la titlu.