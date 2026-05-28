Barajul Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, pe stadionul ”Arcul de Triumf”, iar câștigătoarea se va califica în preliminariile Conference League.

Marius Șumudică: ”Nu știu dacă există comparație între Kopic și Baciu”

Marius Șumudică a prefațat derby-ul Dinamo - FCSB pentru calificarea în Conference League. Fostul antrenor al lui Rapid anticipează un duel echilibrat între cele două rivale, însă este de părere că Dinamo are un ușor avantaj, având în vedere felul în care s-a prezentat FCSB la meciul cu FC Botoșani.

”50-50 în momentul de față. Dacă înainte vedeam și la cum arăta FCSB credeam că pleacă favorită, dacă vorbeam acum câteva luni. În momentul de față e 50-50 și mă îndrept așa mai multe către Dinamo. Joacă pe Arcul de Triumf, cred că o să fie mai mulți suporteri dinamoviști. Din punctul ăsta de vedere o să spun un 51 cu 49.

FCSB are probleme foarte mari din punct de vedere organizatoric, mă refer pe faza defensivă, primesc foarte ușor goluri. Chiar dacă, uite, de exemplu mi-a plăcut unde a fost folosit acest jucător, Joao Paulo, intră central și dă gol, acum câteva meciuri era folosit fundaș stânga”, a spus Șumudică, potrivit Fanatik.

Șumudică a analizat și duelul la nivelul băncilor tehnice. Antrenorul crede că Zeljko Kopic a dovedit tot ce avea de dovedit și spune că filosofia antrenorului este reflectată de jocul echipei. În ceea ce privește situația de la FCSB, Șumudică spune că este mult mai complicat și că Marius Baciu trebuie să colaboreze în permanență cu Gigi Becali și Mihai Stoica.

”Nu știu dacă există comparație, cu tot respectul. Acest duel nu există. Nu cred că putem să-i comparăm. La FCSB probabil este un cumul, se sfătuiesc, cu Gigi, cu MM, pe când aici este unul singur, știe foarte bine ce are de făcut. Din punctul de vedere este un antrenor oarecum complet. Se vede o îmbunătățire, o filosofie de joc a unui antrenor.

Încearcă să aibă posesie, să joace. FCSB trăiește acum din calitatea individuală a jucătorilor. Cu tot respectul, echipă care ia 17 goluri în play-out, Botoșani, nu se poate să vină la București să vină și să-ți dea 3 goluri. Să ai 3-1 și să facă 3-3. La anvergura lor nu se poate să se întâmple asta”, a adăugat Șumudică.