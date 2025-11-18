Costin Curelea: ”Cei care au intrat nu ne-au ajutat deloc, din contră, nivelul a scăzut!”

Costin Curelea, selecționerul naționalei U21, a fost dezamăgit după meci și a transmis de ce elevii săi nu pot rezista un meci întreg indiferent de adversarul pe care îl întâlnesc.

Curelea nu a fost deloc încântat de ceea ce au arătat jucătorii intrați de pe banca de rezerve și a lăsat să se înțeleagă faptul că, în opinia sa, naționala de tineret nu poate spera la rezultate importante.

”În meciurile cu echipele mari, dacă ai două-trei situații și nu marchezi, e greu, mai ales împotriva Spaniei. Ca să rămâi în joc, trebuie să marchezi cel puțin un gol. Am primit foarte ușor goluri, o greșeală mare acolo. Se vede diferența de clasă, asta e clar. Am încercat să ținem ritmul, dar, din păcate, nu putem. Au fost niște tresăriri, ne-am creat câteva situații.

A trebuit să facem niște schimbări, pentru că unii jucători nu mai puteau. Cei care au intrat nu ne-au ajutat deloc, din contră, nivelul a scăzut. E incredibil, e îngrijorător că nu putem rezista un meci întreg indiferent de adversar. Ne arătăm limitele, asta putem face astăzi, asta am arătat”, a spus Costin Curelea după meci.

