Meciul naționalei a contat pentru semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Turcia - România s-a încheiat 1-0 și a avut loc pe ”Beșiktaș Park” în Istanbul.

Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 53 de Ferdi Kadioglu, după o centrare superbă din flancul drept venită de la Arda Guler.

Declarațiile lui Gigi Becali după meciul României au ajuns până în Turcia: ”Ce nervos!”

După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a avut declarații acide și i-a înțepat atât pe jucătorii lui Lucescu, cât și pe cei ai lui Vincenzo Montella.

Declarațiile finanțatorului au ajuns până în presa din Turcia.

”Gigi Becali, în declarații făcute ieri seară, a fost furios! El a evaluat meciul Turcia - România și a anunțat că Lucescu va pleca, dar și cine îl va înlocui”, a scris hurriyet.com.tr.

Ce a declarat Becali

Cu un discurs de genul celor pe care le are, în mod constant, după partidele echipei sale, Becali a desființat evoluția naționalei, în cadrul intervenției sale, la Fanatik. Aici, Becali a distrus toată echipa.

„Slab, praf! Toată echipa. Stai să vezi, că e un egal cât o victorie. Fotbalul nu e aşa, că o să stau să mă apăr, că poate dau un gol. Fotbal trebuie să joace ambele echipe. Dacă e mingea doar la unii, ăla nu mai e fotbal, e ţurca. Turcii, slabi şi ei! Erau prea slabi! Trebuia să-i facem praf dacă eram cât de cât. Vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, e Lucescu, nu poţi să spui. Vezi că Man e praf, Mihăilă e praf. Schimbă-i la pauză, mă! N-am cum să câştig meciul aşa. Bagă-l pe Baiaram, ăla e fotbalist, bagă-l pe Tănase, pe Stanciu. La pauză, patru schimbări, Stanciu, Baiaram, David Miculescu, toate schimbările, la pauză. Nu vreau să zic de Ianis. Ianis oricât de slab ar fi, niciodată nu o să zic de el“, a spus Becali.