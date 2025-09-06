Tricolorii au primit vizita canadienilor într-un meci amical susținut pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de confruntarea cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Marius Șumudică a explicat ce trebuia să facă Horațiu Moldovan, care a gafat uluitor în România - Canada: ”Asta cere fotbalul de azi”



În minutul 22 al partidei, Horațiu Moldovan a comis-o lamentabil în propriul careu. A încercat să-l dribleze pe Ali Ahmed, doar că adversarul s-a agățat de minge și a înscris pentru 2-0.



Marius Șumudică, ultima dată antrenor la Rapid în Superliga României, a sugerat că Horațiu Moldovan are un joc de picior extraordinar și că pe acest lucru s-a bazat și goalkeeperul de a Oviedo în clipa în care a încercat să-l dribleze pe Ahmed.



Tehnicianul a punctat că Moldovan ar fi trebuit să schimbe partea sau să ”bubuie” balonul.



”Dacă își ia mingea în lateral și joacă în partea cealaltă – ceea ce cere fotbalul actual, schimbarea de direcție – sau joacă lung, nu este niciun fel de problemă. Asta trebuia să facă. Dar el, din încrederea asta pe care ți-o dă jocul bun de picior și faptul că n-avusese niciun fel de probleme până atunci, a comis o astfel de greșeală. Care a costat și a înclinat balanța decisiv în favoarea Canadei.



Nu pot să îmi dau cu părerea despre schimbarea lui Moldovan din poartă. Nu ar fi nici etic, îl respect prea mult pe nea Mircea. Nu pot eu să vin să vorbesc. Horațiu Moldovan este portarul cu cel mai bun joc de picior, din punctul meu de vedere. Pe construcție, ai nevoie de un astfel de portar. Fac o paranteză, am văzut ieri meciul de la tineret și mă uitam la portarul celor de la Kovoso. Un joc extraordinar de picior, îl foloseau mult timp ca libero.



Moldovan… e clar că e o gafă impardonabilă. Dar, dacă îl scoți, îi dai în cap, mai ales că nu apără nici la Oviedo. Dacă îi dai continuitate, există posibilitatea să-l câștigi. Să nu uităm că a făcut meciuri extraordinare. E un jucător de linia porții, cu reflexe extraordinare, cu joc bun de picior, tehnicitate foarte bună, dar ieri a avut un moment de blackout. Nu știu ce a vrut să facă”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți seară, de la ora 21:45, care va conta în Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

