"De parca noi am fi o super putere si ne batem de la egal la egal cu marile forte!" Singura dorinta a lui Contra in 2019

Calificare! E dorinta pe care Contra si-a pus-o in noaptea de anul nou

Contra si-a pus dorinta legata de fotbal pentru 2019, intr-un plic si a deschis-o de anul nou.

Calificarea la EURO 2020 - e visul lui Contra! Nationala se bate cu Spania, Suedia si Norvegia pentru EURO! Asteptarile fanilor sunt mari.



"De parca noi am fi o super putere si am fi in primele 5 echipe din lume si ne batem de la egal la egal cu marile forte din lumea asta", a declarat Contra.

Federatia ii umple de bani pe jucator, daca duc Romania la EURO: "Foarte darnic Mos Craciun, daca o sa ajungem sa ne calificam la EURO!"

Contra e neinvins in 2018. "Cea mai mare calitate a mea? Pot spune ca reusesc foarte bine sa ii montez pe jucatori inaintea meciului. Jucatorii inteleg foarte bine ceea ce vreau de la ei", a mai punctat Contra.