Ireal! Un club a cerut ca un jucător să fie executat pentru că a refuzat convocarea la națională

Ireal! Un club a cerut ca un jucător să fie executat pentru că a refuzat convocarea la națională Fotbal extern
SPORT.RO
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O situație cutremurătoare s-a petrecut în fotbalul din Orientul Mijlociu.

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Irakmontader madjedHammarby IF
Din articol

Montader Madjed, atacantul suedezo-irakian în vârstă de 21 de ani de la Hammarby,se confruntă cu un val de ură după ce a refuzat să reprezinte naționala Irakului în luna decembrie, la partidele cu Australia, Singapore și Tadjikistan din Cupa Asiei.

Montader Madjed, amenințat cu execuția pentru că a refuzat naționala

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Madjed și-a făcut debutul la naționala Irakului în 2024, însă nu a mai evoluat pentru națională din toamna lui 2025. Extrema nu a prins nici lotul la Cupa Mondială din vară.

Fotbalistul a dezvăluit recent că a discutat cu reprezentanții federației și că ar fi dispus să se întoarcă la echipa națională în viitor. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că după ce a fost chemat să îmbrace din nou tricoul primei reprezentative a Irakului, fotbalistul a anunțat public faptul că nu va da curs convocării.

Reacțiile la adresa fotbalistului au fost extrem de dure, iar un reprezentant al clubului Al-Shorta a transmis că refuzul lui Montader Madjed reprezintă un motiv întemeiat ca fotbalistul să fie executat.

Nu este plăcut să auzi astfel de lucruri. Încerc să stau departe de ele și să vin pe teren, pentru a da totul pentru Hammarby. M-am uitat pe rețelele sociale și am primit foarte multe mesaje de susținere, dar și multă ură. Asta este situația.

Nu sunt îngrijorat, dar este trist să primești astfel de mesaje. Am primit sprijin din partea celor de la Hammarby, iar asta este tot ce am nevoie. Am sărutat emblema clubului și am arătat cât de mult înseamnă Hammarby pentru mine”, a spus Madjed, conform FotbollSkanalen.

Montader Madjed susține acum că la doar 21 de ani cariera sa la echipa națională s-a încheiat. După valul de ură la care este supus, fotbalistul nu mai are de gând să îmbrace tricoul naționalei.

Aș spune că nu voi mai reprezenta Irakul după tot ce s-a întâmplat. Au fost multe lucruri și am primit foarte multă ură. Cred că, după toate cele întâmplate și pentru binele meu, ar trebui să nu mai reprezint Irakul. Am primit foarte multe mesaje pline de ură și nu îmi doresc să continui în felul acesta. Prefer să rămân aici și să mă simt bine.

Este greu, dar vreau să las toate aceste lucruri în urmă și să mă concentrez pe Hammarby. Nu m-am simțit deloc bine când s-au întâmplat astfel de lucruri. Nu mai este vorba despre fotbal. Este trist”, a continuat fotbalistul.

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