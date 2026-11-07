GALERIE FOTO Cine este femeia misterioasă cu care a fost surprins Erling Haaland! Nu s-au mai văzut de opt ani

Cine este femeia misterioasă cu care a fost surprins Erling Haaland! Nu s-au mai văzut de opt ani Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a învins-o la limită pe RB Leipzig, scor 3-2, în runda a patra din Champions League. 

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Erling Haalandandrea norheimManchester CityRB Leipzig
Din articol

După meci, Erling Haaland, starul din atacul ”Cetățenilor” a fost surprins de camerele de filmat cu o femeie misterioasă.

Cine este Andrea Norheim, femeia care s-a îmbrățișat cu Erling Haaland

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Este vorba despre Andrea Norheim, jucătoarea celor de la echipa de fotbal feminin a lui Leipzig și prietenă din copilărie a starului de la Manchester City.

Cei doi sunt prieteni încă din copilărie, de pe vremea în care erau amândoi legitimați ca juniori la clubul Bryne. Având în vedere că drumurile celor doi s-au despărțit, Haaland și Norheim nu s-au mai văzut de opt ani, astfel că reîntâlnirea a fost de-a dreptul emoționantă.

Andrea Norheim s-a declarat încântată de revederea cu Erling Haaland și a remarcat că fotbalistul a rămas neschimbat, chiar dacă a devenit un fotbalist de top.

A fost o plăcere să vorbesc cu Erling. Pentru mine a rămas exact același băiat din vremea în care eram doar niște copii. Este absolut ireal și minunat că suntem amândoi astăzi aici. A fost superb să îl revăd pe teren.

A trecut foarte mult timp de când nu ne-am mai întâlnit, cred că opt ani, dar când am început să vorbesc, m-a recunoscut imediat”, a spus Andrea Norheim.

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