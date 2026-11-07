După meci, Erling Haaland, starul din atacul ”Cetățenilor” a fost surprins de camerele de filmat cu o femeie misterioasă.

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Este vorba despre Andrea Norheim, jucătoarea celor de la echipa de fotbal feminin a lui Leipzig și prietenă din copilărie a starului de la Manchester City.

Cei doi sunt prieteni încă din copilărie, de pe vremea în care erau amândoi legitimați ca juniori la clubul Bryne. Având în vedere că drumurile celor doi s-au despărțit, Haaland și Norheim nu s-au mai văzut de opt ani, astfel că reîntâlnirea a fost de-a dreptul emoționantă.

Andrea Norheim s-a declarat încântată de revederea cu Erling Haaland și a remarcat că fotbalistul a rămas neschimbat, chiar dacă a devenit un fotbalist de top.

”A fost o plăcere să vorbesc cu Erling. Pentru mine a rămas exact același băiat din vremea în care eram doar niște copii. Este absolut ireal și minunat că suntem amândoi astăzi aici. A fost superb să îl revăd pe teren.

A trecut foarte mult timp de când nu ne-am mai întâlnit, cred că opt ani, dar când am început să vorbesc, m-a recunoscut imediat”, a spus Andrea Norheim.