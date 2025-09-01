Naționala României a primit o veste proastă înaintea meciurilor cu Canada și Cipru din această lună. Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, s-a prăbușit pe gazon fără să fie lovit de un adversar și a părăsit terenul vizibil afectat. Primele suspiciuni sunt de ruptură musculară, iar perioada de absență depinde de gravitatea leziunii.



Cât poate lipsi vârful FCSB după accidentarea din meciul cu CFR



Primele suspiciuni sunt de ruptură musculară, iar perioada de absență depinde de gravitatea leziunii. Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro a luat legătura cu un expert în recuperare sportivă, care a explicat că, în cel mai bun scenariu, dacă e vorba de o ruptură ușoară (gradul I), atacantul ar putea lipsi doar 2-3 săptămâni și ar reveni spre finalul lui septembrie.



Dacă însă accidentarea este mai serioasă și vorbim despre o ruptură parțială (gradul II), recuperarea s-ar putea prelungi la 4-8 săptămâni, ceea ce ar însemna o revenire abia în octombrie sau chiar noiembrie. În cel mai negru scenariu, o ruptură completă ar presupune luni de pauză și ratarea finalului de an.

