Ionut Stoica
Intrat pe teren în repriza secundă a derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2, Daniel Bîrligea a rezistat doar 10 minute, acuzând dureri musculare.

Naționala României a primit o veste proastă înaintea meciurilor cu Canada și Cipru din această lună. Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, s-a prăbușit pe gazon fără să fie lovit de un adversar și a părăsit terenul vizibil afectat. Primele suspiciuni sunt de ruptură musculară, iar perioada de absență depinde de gravitatea leziunii.

Cât poate lipsi vârful FCSB după accidentarea din meciul cu CFR

Primele suspiciuni sunt de ruptură musculară, iar perioada de absență depinde de gravitatea leziunii. Pentru a înțelege mai bine situația, Sport.ro a luat legătura cu un expert în recuperare sportivă, care a explicat că, în cel mai bun scenariu, dacă e vorba de o ruptură ușoară (gradul I), atacantul ar putea lipsi doar 2-3 săptămâni și ar reveni spre finalul lui septembrie. 

Dacă însă accidentarea este mai serioasă și vorbim despre o ruptură parțială (gradul II), recuperarea s-ar putea prelungi la 4-8 săptămâni, ceea ce ar însemna o revenire abia în octombrie sau chiar noiembrie. În cel mai negru scenariu, o ruptură completă ar presupune luni de pauză și ratarea finalului de an.

România se poate baza pe Drăguș și Munteanu

Fără un diagnostic oficial, estimările rămân incerte, însă FRF se pregătește deja de varianta în care Bîrligea nu va putea fi convocat pentru „dubla” din septembrie. 

România va juca pe 5 septembrie contra Canadei (amical) și pe 9 septembrie contra Ciprului, în preliminariile CM 2026, ambele partide transmise în format live text pe Sport.ro.

În lotul naționalei, la secțiunea de atacanți, îi regăsim și pe Denis Drăguș (Eyupspor) și Louis Munteanu (CFR Cluj), care pot umple potențialul gol lăsat de vârful FCSB-ului.

