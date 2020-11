CUM sa ratezi de acolo?! Momentul care-l va BANTUI pe Matan! Ce a putut sa faca in fata portii goale

Alex Matan a cerut de doua ori penalty in prima repriza, fara sa-l impresioneze pe arbitrul din Georgia. N-a fost singurul moment cu Matan in prim-plan din primele 45 de minute.

In minutul 24, fotbalistul Viitorului putea sa deschida scorul pentru Romania. Matan a reluat insa ciudat, din numai cativa metri, la o pasa perfecta in fata portii primita de la Costache! Faza a curs superb pe traseul Morutan - Costache - Matan. Ultimul s-a desprins dintre doi adversari, insa finalizarea l-a bagat in depresie.