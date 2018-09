Cum pot sarbatori pustii de la nationala de tineret a Romaniei calificarea la Euro: "Exista doar 2 in Romania! Costa 16.000 de lei!"

Cel mai mare important magazin de bauturi din Romania a pus la rece sampania de lux pentru baietii lui Radoi.

Autor: Gabriel Chirea

Pe 12 octombrie, "tricolorii mici" vor intalni Tara Galilor in preliminariile pentru Euro 2019, la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 19:00, in direct la Pro X! Pe 16 octombrie, elevii lui Radoi vor da piept cu reprezentativa similara a statului Liechtenstein, echipa fara niciun punct in grupa, la Ploiesti. Cel mai important magazin de bauturi din Bucuresti si din Romania, care are sediul aproape de cantonamentul FRF de la Mogosoaia, a pus cea mai buna sampanie la rece, aceeasi sampanie care s-a vandut cu preturi record la mare in aceasta vara, pentru ca baietii lui Radoi sa sarbatoreasca in stil mare. Magazinul are cele mai scumpe bauturi din tara, coniac si whiskey invechite intre 40 si 100 de ani, care costa cat salariul lunar al unui fotbalist (16.000 lei / 3.500 de euro). Aceeasi bautura fina este folosita la petrecerile miliardarilor si milionarilor lumii sau pe yahturile de la Monte Carlo ale oligarhilor rusi.

"Magazinul s-a deschis acum 1 an de zile si avem cea mai mare gama de bauturi, doar whiskey-uri avem undeva la 1.000-1.500 de etichete. Putem spune ca este un Champions League al bauturii... Pentru sarbatorirea unei performante asa mari precum calificarea la un turneu de Campionat European dupa o pauza de 20 de ani, recomandam ce e mai bun - sampania Armand De Brignac, care este una dintre cele mai bune sampanii din lume. Este invechita intr-o atmosfera unica, este tinuta in beciuri la 30 de metri sub pamant, unde temperatura si conditiile climatice sunt intotdeauna aceleasi. Caracteristicile acestei sampanii sunt strugurii, care provin doar din vii de premier cru si grand cru.



Aceste sampanii sunt destul de scumpe, in cluburile din Romania ajung undeva la 3.000-4.000 de lei bucata, poate si mai mult. Sunt sampaniile despre care se vorbea toata vara trecuta, ca au fost vandute in cluburile de lux de pe litoral. La noi sticlele costa 1.200, 1.800 si cea rose, care este mai speciala, ajunge la 2.000 de lei. Cam greu sa gasesti o sampanie mai buna in Romania. E o sampanie buna cu care sa sarbatoresti o calificare istorica la Campionatul European.



Se poate sarbatori orice eveniment, iar sampania cu eticheta verde a fost special creata pentru sarbatorirea unui turneu de golf din America. Fiind vorba de niste sportivi, nu stiu daca e important sa bea mai putin, cat sa consume bauturi de calitate mai buna. Daca au de sarbatorit un eveniment destul de important, pot sa bea si o sticla mai mare, este recomandat performantei", a declarat Bodgan, reprezentantul companiei.

Nu doar sampania este pregatita pentru jucatorii de la U21. "Avem aici un coniac de la Remy Martin, pot sa spun capatul de linie, Louis XIII. Contine in interiorul lui eau-de-vie, undeva la 1.200 de bucati. Este coniacul preferat de Regina Elisabeta, Winston Churchill si Christian Dior. Coniacul este invechit undeva la 40-100 de ani, iar pretul este undeva la 16.000 de lei. In interiorul cutiei gasiti sticla si un dop de cristal, care inchide sticla dupa desigilare.

Avem si un whiskey vechi de 40 de ani, un Glenfiddich, exista doar 2 sticle in Romania, iar pretul este de 16.000 de lei. Uram mult succes echipei nationale de tineret, sper sa obtina calificarea ca sa putem sa bem o sampanie in cinstea lor. Nedelcearu, Ianis Hagi si restul baietilor, sper sa aveti succes si sa ne aduceti calificarea!", a transmis managerul magazinului.