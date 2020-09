Cum poate arata primul "11" contra Austriei. Radoi ar putea schimba aproape jumatate de echipa

Austria - Romania, meci contand pentru Grupa B1 a Nations League 2020-2021, va fi LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, astazi, de la 21.45.

Dupa meciul contra Irlandei de Nord, disputat pe 4 august, selectionerul Mirel Radoi va fi nevoit sa faca mai multe schimbari in primul "11" al echipei nationalei, pentru ca partida cu Austria se va disputat la doar 3 zile distanta, putand aparea accidentari sau scaderi de randament, daca unii jucatori vor fi folositi si acum. Un mare semn de intrebare exista in privinta lui Vlad Chiriches, capitanul echipei, care a suferit o ruptura a ligamentului la genunchiul stang si o ruptura musculara, in ultimul an, iar o noua accidentare il poate face pe fragilul fundas indisponibil pentru barajul cu Islanda.

Cel mai probabil, vor incepe si acum din primul minut Tatarusanu, Chiriches, Stanciu, Ianis Hagi si Puscas, pentru continuitate din punct de vedere tactic. Cum selectionerul Franco Foda foloseste un sistem 4-2-3-1, se poate anticipa ca Radoi va modifica asezarea 4-3-1-2 folosita contra Irlandei de Nord, pentru a organiza un 4-4-1-1. Locul lui Alibec ca al doilea atacant, care s-a resimtit din punct de vedere al consumului energetic, va fi luat de un mijlocas ofensiv, cel mai probabil Ianis Hagi, in timp ce linia de mijloc va fi intarita cu Cretu, ca inchizator, el urmand sa duca greul fazei defensive. Cele mai multe schimbari vor fi pe benzile terenului, acolo unde consumul de energie a fost cel mai crescut in meciul contra nord-irlandezilor.

Echipa probabila a Romaniei pentru partida cu Austria: Ciprian Tatarusanu - Andrei Burca, Vlad Chiriches (Dragos Grigore), Ionut Nedelcearu, Florin Stefan (Alin Tosca) - Ciprian Deac, Alexandru Cretu, Nicusor Stanciu, Florinel Coman (Alexandru Maxim) - Ianis Hagi - Cristian Puscas