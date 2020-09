"Romania este o echipa care stie foarte bine sa joace cu mingea, diferita de cea a Norvegiei!" Care au fost cei trei romani remarcati de selectionerul Austriei

Austria - Romania se vede in direct pe PRO TV si www.sport.ro, luni, 7 septembrie de la 21:45!

Franco Foda (54 de ani), selectionerul Austriei, a analizat jocul Romaniei, dar si ideile de joc ale lui Mirel Radoi din perioada in care antrena Romania U21. Foda spune ca reprezentativa noastra stie foarte bine sa tina de minge si ca cei mai periculosi dintre jucatorii nostri sunt Puscas, Hagi si Maxim.

„Dupa ce ne-am intors din Norvegia, am analizat inca o data meciul cu echipa, pe video, iar dupa aceea am inceput sa ne concentram pentru Romania, adversarul de maine. Am prezentat deja jucatorilor mei un material despre romani, iar acum urmeaza ultimele doua antrenamente. Am avut un meci foarte intens in Norvegia, acum depinde cum se vor simti jucatorii. Am facut recuperarea, toti se simt bine si vom vedea ce va fi la antrenamente.

Dupa cum stim, Romania are un nou antrenor, Mirel Radoi, care a fost la nationala U21. Romania este o echipa care stie foarte bine sa joace cu mingea, diferita de cea a Norvegiei. Are jucatori foarte tehnici, precum Puscas, Hagi, Maxim, care au calitate individuala foarte mare si pot decide un meci in orice moment", a declarat selectionerul Austriei.

Selectionerul Austriei a spus ca nu si-ar dori niciun jucator de la echipa Romaniei:

"Sunt foarte multumit de jucatorii pe care ii am si nu mi-as dori niciun jucator de la echipa Romaniei. Am inteles ca Mirel Radoi a spus ca suntem favoritii grupei, dar, dupa cum am spus si dupa tragerea la sorti, e o grupa cu patru echipe cam la acelasi nivel. Micile detalii vor face diferenta si vor decide locurile finale. De aceea noi trebuie sa confirmam acum, nu doar rezultatul, dar si jocul din Norvegia”, a incheiat Franco Foda.

Tweet Romania Austria selectioner Citeste si: