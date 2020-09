"E meritul lui Radoi!" Jucatorul care s-a schimbat la 180 de grade odata cu venirea noului selectioner! "Cand a mai facut asta? Toti iubitorii de fotbal din Romania stiu"

Austria - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, luni, de la ora 21:45.

In ciuda rezultatului care nu a satisfacut cu Irlanda de Nord, atitudinea fotbalistilor din lotul lui Radoi pastreaza sperantele vii pentru viitorul echipei nationale. Unul dintre remarcatii partidei de vineri a fost Denis Alibec, titular si integralist, care a muncit pana in finalul partidei si putea aduce chiar victoria dupa ce a avut o bara.

Mihai Stoichita spune ca este doar meritul lui Radoi pentru felul 'unic' in care s-a prezentat Alibec la partida cu Irlanda de Nord:

"Ma bucura reactivarea unor fotbalisti care i-am avut la indemana de-a lungul timpului si nu au reusit sa se impuna. Nu vreau sa punctez, dar cred ca toti iubitorii de fotbal din Romania stiu la cine ma refer. Este un element care nu poate fi contestat. Denis Alibec este unul dintre ei. Lasa ca a avut ocazii, bara si astea. A muncit foarte mult. Caracterizeaza-l pe Denis in trecutul apropiat cu asta: 'a muncit mult'? Nu era vorba sa ii demonstreze lui Radoi. Meritul lui Radoi este ca l-a convins sa faca treaba", a spus Mihai Stoichita la Ora Exacta in Sport.

Mihai Stoichita: "Este prima oara cand vad o echipa a Romaniei ca domina un adversar!"

Mirel Radoi a trimis un 'prim 11' foarte ofensiv cu Irlanda de Nord si tricolorii au avut 9 suturi pe poarta:

"Este prima oara cand va o echipa a Romaniei cand domina un adversar, chiar daca nu este un adversar de top. De mult nu am mai avut 9 ocazii de gol in cascada, mai ales in repriza a doua am avut nu stiu cate ocazii de gol.

Faptul ca gasesc solutii, joaca repede, sunt agresivi.

Nu stiu daca in Austria se mai joaca asa, astazi se hotaraste Mirel. Dar cu anumite echipe poti sa iti permiti sa faci acest lucru.

Eu cred ca putem sa invingem Austria la ora actuala. Baietii sunt montati, au avut si eu frustrarile lor dupa meciul cu Irlanda de Nord, dar sunt capabili sa bata Austria. Au fost extrem de determinati, de devotati. Daca elimina unele din greselile facute, pot sa invinga Austria. Eu m-as bucura sa avem un joc bun care sa pastreze tenta meciului cu Irlanda de Nord", a mai spus Stoichita la PRO X.

