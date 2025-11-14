Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta”

Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: "Meci decisiv la Budapesta"
Ungaria a învins-o în runda #5 din preliminariile CM 2026 pe Armenia cu 1-0 joi seară.

În Grupa F, Portugalia e prima clasată cu 10 puncte. Ungaria se situează pe locul secund cu opt puncte, în timp ce Irlanda stă pe poziția a treia cu șapte puncte. Armenii sunt deja out cu doar trei puncte consemnate în cinci runde.

Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta”

Pentru unguri urmează un ”meci decisiv la Budapesta” cu Irlanda, așa cum au scris statisticienii de la Football Meets Data, care au prezentat și șansele vecinilor noștri de a obține atât calificarea directă la CM, cât și calificarea în play-off.

Așadar, pentru a termina pe poziția secundă, Ungaria are 82,7 procente! Ca să încheie pe primul loc, asta însemnând că Portugalia să piardă cu Armenia în ultimul meci din preliminarii, maghiarii au doar 0,4 la sută șanse.

Ungaria - Irlanda e duminică după-amiază, de la ora 16:00, și va putea fi urmărit în format LIVE SCORE pe Sport.ro, alături de celelalte meciuri din preliminariile CM 2026.

Experții în statistici, prin procentele expuse mai sus (Ungaria, 82,7% pentru locul 2 și Irlanda 16,8% pentru locul 2) văd formația la care evoluează starul lui Liverpool, Dominik Szoboszlai, învingătoare în derby-ul de la Budapesta.

Ce au scris ungurii înainte de meciul cu Irlanda

”După cum se știe, echipa națională de fotbal a Ungariei a câștigat în deplasare cu 1-0 împotriva Armeniei în runda a 5-a a seriei preliminare pentru Cupa Mondială din 2026.

Întrucât irlandezii au învins Portugalia (2-0), am putea termina pe primul, al doilea sau al treilea loc în grupă, în funcție de rezultatul meciului de duminică (împotriva Irlandei, la Budapesta)”, a scris Nemzeti.

