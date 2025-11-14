În Grupa F, Portugalia e prima clasată cu 10 puncte. Ungaria se situează pe locul secund cu opt puncte, în timp ce Irlanda stă pe poziția a treia cu șapte puncte. Armenii sunt deja out cu doar trei puncte consemnate în cinci runde.



Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta”



Pentru unguri urmează un ”meci decisiv la Budapesta” cu Irlanda, așa cum au scris statisticienii de la Football Meets Data, care au prezentat și șansele vecinilor noștri de a obține atât calificarea directă la CM, cât și calificarea în play-off.



Așadar, pentru a termina pe poziția secundă, Ungaria are 82,7 procente! Ca să încheie pe primul loc, asta însemnând că Portugalia să piardă cu Armenia în ultimul meci din preliminarii, maghiarii au doar 0,4 la sută șanse.



Ungaria - Irlanda e duminică după-amiază, de la ora 16:00, și va putea fi urmărit în format LIVE SCORE pe Sport.ro, alături de celelalte meciuri din preliminariile CM 2026.



Experții în statistici, prin procentele expuse mai sus (Ungaria, 82,7% pentru locul 2 și Irlanda 16,8% pentru locul 2) văd formația la care evoluează starul lui Liverpool, Dominik Szoboszlai, învingătoare în derby-ul de la Budapesta.

