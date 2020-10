Mirel Radoi vrea sa DOBOARE Islanda in 90 de minute! "Ne-am gandit sa NU antrenam loviturile de la 11 metri!" Conferinta de presa a selectionerului inaintea duelului de EURO

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

Mirel Radoi a sustinut, astazi, conferinta de presa de dinaintea duelului cu Islanda. Selectionerul este increzator inaintea semifinalei din barajul pentru Campionatul European si are incredere ca Romania poate invinge Islanda in 90 de minute.

"Nu cred ca e un dezavantaj daca vor fi spectatori. Eu chiar am spus ca mi-as dori o atmosfera incendiara, cu foarte multi spectatori, pentru ca eu cred ca putem sa ne cream un avantaj. Sa cream o presiune pusa pe Islanda.

Nu as vrea sa imi indrept atentia catre urmatorul adversar, important e sa trecem de Islanda si dupa vom vedea in functie de ceea ce ne dorim si ne vor arata rezultatele.

Trebuie sa fim foarte atenti cu ceea ce vom lucra in functie de timpul pe care il avem. Avem doar un antrenament marti dimineata. E clar ca nu vom trece peste fazele fixe ofensive sau defensive in doua minute. Vom acorda atentie, dar asta nu inseamna ca vom avea multe zile la dispozitie.

In momentul in care joci contra unei echipe nordice, jocul de centrari va fi foarte ridicat, fazele fixe vor fi foarte periculoase. Vom antrena aceste lucruri, dar pana la urma depinde de ceea ce simt jucatorii in acel moment, de inspiratie, de marcajul pe care il pot face.

Sunt unele lucruri pe care ar trebui sa le pastram dupa meciurile cu Irlanda de Nord si Austria. Reactia dupa pierderea mingii, organizarea ofensiva indiferent de rezultat, pentru ca aici ne-a aratat ca am reusit sa marcam si sa ne cream ocazii chiar si atunci cand echipa era in avantaj.

Poate anumite persoane vor spune ca daca vom avea avantaj pe tabela ar fi bine, fiind vorba de un singur meci decisiv, sa ne retragem. Incercam mereu sa facem pressing, sa avem reactie dupa pierderea mingii. In timp sunt si lucruri care mai trebuiesc imbunatatite. Sunt momente cand trebuie sa avem o posesie pasiva, sa temporizam jocul, sa nu grabim anumite actiuni", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.

Mirel Radoi: "Ne-am gandit sa nu antrenam loviturile de la 11 metri!"

Selectionerul a spus ca initial s-a gandit sa antreneze loviturile de la 11 metri, incercand sa le inspire jucatorilor mentalitatea de a lupta sa invinga in timpul regulamentar.

Cu toate acestea, Radoi spune ca isi va pregati jucatorul si pentru posibilele lovituri de departajare:

"Ne-am gandit sa nu antrenam loviturile de la 11 metri din punct de vedere mental. Adica sa incercam sa le dam jucatorilor ideea de a castiga meciul in cele 90 de minute sau eventual la prelungiri. Dar dupa am zis ca poate nu putem ghici parcursul jocului si vom antrena cu siguranta si acest lucru", a mai spus Mirel Radoi.