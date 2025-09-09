"Tricolorii" au pierdut un titular de bază pentru duelul crucial cu Austria, din octombrie, după un cartonaș galben încasat în prima repriză.



Startul de meci la Nicosia a fost perfect pentru echipa noastră. Denis Drăguș, într-o formă de zile mari, a reușit o "dublă" rapidă, în minutele 2 și 18, și părea că România se îndreaptă spre o victorie facilă.



Bătaie de cap pentru selecționer



În minutul 22, la scorul de 2-0, la o fază banală, Nicușor Bancu a făcut un fault inutil și a primit cartonașul galben din partea centralului sloven. Acest avertisment este echivalent cu o suspendare pentru cumul de cartonașe, ceea ce înseamnă că fundașul stânga nu va putea evolua în meciul de pe 12 octombrie, de acasă, cu Austria.



Absența lui Bancu îi provoacă deja dureri de cap selecționerului, având în vedere că postul de apărător stânga este unul dintre cele mai deficitare ale echipei naționale, Mircea Lucescu având puține nume la dispoziție: Chipciu, Sorescu sau Opruț.



Finalul primei reprize a adus și golul ciprioților, marcat de Loizou în minutul 29, care a stabilit scorul pauzei, 2-1 pentru România. "Tricolorii" trebuie acum să gestioneze avantajul în partea secundă, însă problema suspendării lui Bancu rămâne cea mai grea veste a serii, indiferent de rezultatul final.

