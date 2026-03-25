Pițurcă s-a convins: ”El e singurul atacant pe care-l avem”

România trebuie să treacă de Turcia ca să viseze în continuare la visul american.

Tricolorii întâlnesc turcii joi seară, de la 19:00, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Dacă naționala noastră se va impune, atunci va juca în fața câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, e de părere că Daniel Bîrligea, de altfel convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, este singurul atacant de care prima reprezentativă dispune în clipa de față.

”Este singurul atacant, Bîrligea, pe care îl avem în momentul ăsta. Ca număr 9, e foarte clar lucrul ăsta. Miculescu și ceilalți, nu se pune problema.

Nu sunt de acord cu această mutare, ca Mihăilă să joace vârf. Când am fost la Craiova, l-am mutat și eu puțin de acolo, din partea stângă, de acolo, pentru că deja începuse să-l cunoască adversarul și era important pentru el să joace în toată partea din față a terenului.

Și Mihăilă are viteză, dar și turcii au viteză, toți. Nu-i poți păcăli pe turci numai prin viteză. Nu.

Bîrligea se poate bate, are o capacitate extraordinară de efort, calitatea lui este că se luptă, dă absolut totul din punct de vedere fizic, și îi ține mereu pe cei doi fundași centrali, acolo”, a spus Pițurcă, potrivit digisport.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
