Tricolorii întâlnesc turcii joi seară, de la 19:00, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Dacă naționala noastră se va impune, atunci va juca în fața câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Pițurcă s-a convins: ”El e singurul atacant pe care-l avem”

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, e de părere că Daniel Bîrligea, de altfel convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, este singurul atacant de care prima reprezentativă dispune în clipa de față.

”Este singurul atacant, Bîrligea, pe care îl avem în momentul ăsta. Ca număr 9, e foarte clar lucrul ăsta. Miculescu și ceilalți, nu se pune problema.

Nu sunt de acord cu această mutare, ca Mihăilă să joace vârf. Când am fost la Craiova, l-am mutat și eu puțin de acolo, din partea stângă, de acolo, pentru că deja începuse să-l cunoască adversarul și era important pentru el să joace în toată partea din față a terenului.

Și Mihăilă are viteză, dar și turcii au viteză, toți. Nu-i poți păcăli pe turci numai prin viteză. Nu.

Bîrligea se poate bate, are o capacitate extraordinară de efort, calitatea lui este că se luptă, dă absolut totul din punct de vedere fizic, și îi ține mereu pe cei doi fundași centrali, acolo”, a spus Pițurcă, potrivit digisport.