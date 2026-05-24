Bogdan Racovițan, fundașul legitimat la echipa poloneză Raków, a devenit indisponibil pentru prima acțiune a echipei naționale sub comanda noului selecționer. Astfel, Gheorghe Hagi a fost nevoit să recurgă la o convocare de urgență pentru a completa compartimentul defensiv, apelând la Adrian Rus, stoperul celor de la Universitatea Craiova.

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova”, a transmis Federația Română de Fotbal prin intermediul rețelelor de socializare.

Primele teste pentru Hagi în noul mandat

Partidele de pregătire din luna iunie sunt primele jocuri ale lui Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca tehnică a primei reprezentative. Potrivit programului, „tricolorii” vor disputa primul meci în deplasare, marți, 2 iunie, de la ora 20:00 (ora României), împotriva Georgiei, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Al doilea meci de verificare este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, când România va primi vizita Țării Galilor, partidă ce se va disputa pe stadionul Steaua din București.