Gică Hagi, selecționerul României, a făcut o modificare de ultim moment în defensivă pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, din cauza unei accidentări.

Bogdan Racovițan, fundașul legitimat la echipa poloneză Raków, a devenit indisponibil pentru prima acțiune a echipei naționale sub comanda noului selecționer. Astfel, Gheorghe Hagi a fost nevoit să recurgă la o convocare de urgență pentru a completa compartimentul defensiv, apelând la Adrian Rus, stoperul celor de la Universitatea Craiova.

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova”, a transmis Federația Română de Fotbal prin intermediul rețelelor de socializare.

Primele teste pentru Hagi în noul mandat

Partidele de pregătire din luna iunie sunt primele jocuri ale lui Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca tehnică a primei reprezentative. Potrivit programului, „tricolorii” vor disputa primul meci în deplasare, marți, 2 iunie, de la ora 20:00 (ora României), împotriva Georgiei, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Al doilea meci de verificare este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, când România va primi vizita Țării Galilor, partidă ce se va disputa pe stadionul Steaua din București.

Lotul inițial al României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

