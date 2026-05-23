Printre convocații partidelor de la începutul lunii iunie, patru sunt de la Rapid, locul 5 în play-off-ul Superligii României: Marian Aioani, Andrei Borza, Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre.

Borza este debutant, la fel ca alți patru selecționați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor: Virgil Strata, Otto Hindrich, David Matei și Matei Ilie.

Reacția lui Rapid după convocările lui Gică Hagi la echipa națională

După ce FRF a anunțat lotul primei reprezentative, Rapid le-a urat succes fotbaliștilor din Grant convocați de Gică Hagi.

”Marian Aioani, Andrei Borza, Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre, convocați la naționala României pentru meciurile amicale cu 🇬🇪 Georgia și Țara Galilor din luna iunie!

Baftă, băieți! Hai, România!”, au scris giuleștenii pe rețelele social media.

Marți, 2 iunie, România o va întâlni la Tbilisi pe naționala Georgiei, pe ”Mikheil Meshki”, de la ora 20:00. Iar sâmbătă, 6 iunie, în Ghencea, România o va înfrunta pe Țara Galilor de la ora 20:45.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

*MENȚIUNE: SE VOR ADĂUGA CÂȚIVA JUCĂTORI DUPĂ BARAJE (FCSB - BOTOȘANI / DINAMO - CÂȘTIGĂTOAREA)

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).