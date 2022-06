Cum a reușit Nicușor Bancu să marcheze cu Finlanda: "Am închis ochii". Ce s-a întâmplat înainte de meci

Naționala lui Edi Iordănescu a jucat avântat în prima repriză, a pus presiune și și-a dominat clar adversara. Cu rezervele de energie consumate în primul act, tricolorii au făcut pasul în spate în partea a doua. Cu o interveneție fantastică marca Florin Niță, România a ținut de rezultat și a obținut trei puncte de moral.

Tot în Grupa 3 din Liga B, Muntenegru a remizat acasă cu Bosnia, scor 1-1 (goluri Marusic ’77 / Menalo ’62). În primele două etape, România a fost învinsă cu 2-0 de Muntenegru şi cu 1-0 de Bosnia-Herţegovina. Tricolorii au disputat în deplasare ambele meciuri.

Pentru România urmează, marţi, partida de acasă cu Muntenegru, care se va duspita de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti. În aceeaşi etapă, Bosnia va întâlni Finlanda.

Bancu, declarații despre golul victoriei

"Înainte de meci am vorbit cu colegii mei și am zis că o să marchez. Aveam nevoie de cele trei puncte. Ne bucurăm că suporterii au fost alături de noi. Mi-a venit mie o idee să urc la acea fază, am simțit că o să marchez. Am avut puțin noroc că adversarul meu a alunecat, am închis ochii și am șutat. Antrenorul ne-a zis că pe benzi trebuie să facem diferența, am pregătit bine meciul.

Am meritat criticile după primele două meciuri, eram conștienți de acest lucru și ne-a motivat pentru această partidă", a declarat Bancu la finalul partidei, la DigiSport.