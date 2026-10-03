VIDEO EXCLUSIV Concluzia lui Florentin Petre după ce a văzut pe viu Polonia - România 6-0: „O durere extraordinar de mare”

Concluzia lui Florentin Petre după ce a văzut pe viu Polonia - România 6-0: „O durere extraordinar de mare” Nationala
SPORT.RO
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Florentin Petre a analizat partida dintre Polonia și România.

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Florentin PetreEchipa NationalaGica HagiPolonia
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Concluzia lui Florentin Petre după ce a văzut pe viu Polonia - România 6-0

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Totuși, duelul de la Varșovia a luat o turnură nefavorabilă în minutul 22, când Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu, după o împingere ușoară în careu.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de sâmbătă, 3 octombrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Florentin Petre.

Fostul internațional s-a aflat pe stadionul din Varșovia și a trăit pe viu înfrângerea echipei naționale. Florentin Petre a mărturisit că durerea este foarte mare și nu își explică de ce jucătorii convocați de Gică Hagi nu se regăsesc.

Tehnicianul e de părere că în vestiarul echipei naționale nu există o unitate de grup, o foame de rezultate, iar acesta este motivul principal pentru care duelul de la Varșovia a fost pierdut la un scor neverosimil.

„Nu știu cum a fost la voi, dar la mine a fost destul de greu. Scorul acesta l-am trăit pe viu. Voi știți ce înseamnă o durere extraordinar de mare, la un scor ca cel care a fost aseară...

Îmi este foarte greu să mă pronunț. Știu calitatea jucătorilor, echipele la care joacă, am avut posibilitatea să vorbesc cu ei. Sunt jucători buni, cu calitate. Ceva le lipsește, nu văd o unitate de grup, o disciplină, o foame de rezultate.

Mi-aș dori altceva, să îi văd cum vin la echipa națională și vor să câștige, să bage capul în contre. Vreau să văd nebunia aia pe care noi o aveam atunci când ne calificam pe la Campionatele Europene”, a declarat Florentin Petre la VOYO SPORT LIVE.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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