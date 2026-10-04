România a pierdut primele trei jocuri din campania de Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6).

Bogdan Stelea: ”Dacă aș fi președintele FRF, ar exista posibilitatea despărțirii de Hagi!”

Întrebat despre o eventuală plecare a lui Gică Hagi de pe banca echipei naționale, Bogdan Stelea, fostul coleg al ”Regelui” în Generația de Aur, a transmis că apar două situații ipotetice. Prima în care decizia plecării o va lua Gică Hagi, iar a doua în care ideea înlocuirii selecționerului va veni din partea Federației Române de Fotbal.

În orice caz, Stelea spune că oficialii FRF vor fi cei care vor decide dacă Gică Hagi va mai continua pe banca echipei naționale în cazul unui eșec acasă în fața Suediei. Chiar și Stelea spune că Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și toți cei din capul federației ar trebui să își pună problema înlocuirii selecționerului în cazul în care echipa națională va ajunge la patru înfrângeri la rând.

”Aici sunt două aspecte, dacă își dorește el să plece în cazul unui rezultat negativ cu Suedia, sau dacă el nu își dorește să plece. S-ar putea ca FRF să ia decizia asta și să îl demită. Ultimul cuvânt îl va avea federația.

În momentul în care vezi astfel de rezultate, când ești conducător, începi să îți pui întrebări și trebuie să vezi mai departe de dorința unui antrenor de a face lucruri și de capacitatea lui de a evalua situații și de a-și asuma rezultatele respective.

Mai devreme sau mai târziu, tu, în calitate de conducător, trăiești din rezultate și din ce se întâmplă. Dacă ipotetic vorbind aș fi președinte de federație, aș începe să fac evaluări, ar exista posibilitatea despărțirii. Ar trebui să evaluez cât de motivat este în continuare și capacitatea sa de a face lucruri”, a spus Bogdan Stelea la Digi Sport.