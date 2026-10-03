Când a eșuat în primul său mandat de selecționer, la foarte scurt timp după retragerea sa din activitate, ca fotbalist, mulți au pus eșecul antrenorului Hagi pe seama lipsei de experiență.

Acum însă, la 25 de ani distanță, avem confirmarea că mandatul din 2001, care s-a rezumat la doar patru partide (1 victorie, 2 egaluri, 1 înfrângere), n-a fost stricat doar din cauza lipsei de experiență. Din păcate, la a doua încercare, când a și acumulat experiență, Hagi are cifre și mai slabe pe banca României, comparativ cu primul său mandat!

Mai mult decât atât, campania din Nations League, ediția 2026-2027, tocmai a adăugat o bornă neagră în CV-ul selecționerului Hagi.

Premieră neagră: trei înfrângeri în primele trei partide oficiale

În acest secol, România a avut câțiva selecționeri care au pornit cu stângul în aventura lor profesională pe banca tricolorilor. Până la instalarea lui Hagi în funcție, în aprilie 2026, Edward Iordănescu (48 de ani) stătea cel mai rău la acest capitol. Pentru că Edi n-a bătut pe nimeni, în primele sale patru partide ca selecționer. De fapt, problema sa a fost că a „reușit“ să piardă trei din primele sale patru jocuri (două amicale și două meciuri în Nations League). Ulterior însă, spre lauda sa, Iordănescu a redresat corabia și a avut un parcurs din ce în ce mai bun până la plecarea sa, după Euro 2024.

Revenind la Gheorghe Hagi, în acest al doilea mandat de selecționer, el tocmai a atins o bornă neagră, nemaiîntâlnită în toată istoria primei reprezentative. Concret, Hagi e primul tehnician de pe banca naționalei care leagă trei înfrângeri în primele sale trei meciuri oficiale: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia!

Prin această serie de coșmar, Hagi a egalat, mai întâi, recordul nedorit al lui Edward Iordănescu (două înfrângeri în primele sale două partide oficiale), după care l-a doborât, vineri, în urma dezastrului de la Varșovia.

Hagi, în fața unei misiuni infernale

Problema și mai mare a lui Hagi e că, din cauza noului format al Ligii Națiunilor, el nu va primi răgazul necesar de a lua o „gură de oxigen“ după seria dezastruoasă din septembrie - octombrie. Pentru că, luni (ora 21:45), va fi nevoit să joace și meciul cu Suedia de acasă din etapa a 4-a. Firește, Hagi și-ar fi dorit ca această întâlnire să aibă loc, luna viitoare. Pentru că, după eșecurile succesive de acum, principala sa misiune va fi restabilirea naționalei din punct de vedere mental pentru meciul cu Suedia de pe „Arena Națională“. Și, la cum au arătat jucătorii după ultimul fluier al duelului Polonia – România, Hagi va avea o misiune infernală, în cele două zile rămase până la România – Suedia.