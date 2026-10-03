Cum te ridici după 0-6? Cum te uiți în ochii colegilor, ai antrenorului, ai suporterilor? Cum intri din nou pe teren, peste numai două zile, împotriva unei echipe care te-a învins de curând?

Hagi are cea mai grea misiune din toată cariera lui, și de jucător, și de antrenor. Nu trebuie să mai caute formula tactică ideală sau să mai încerce sisteme, ci să refacă moralul unei echipe prăbușite. Trebuie să-i convingă pe jucători că sunt mai buni decât au arătat la Varșovia, să-i motiveze cumva, să le spună o poveste adevărată de pe vremea când era jucător și se bătea în tricoul României de la egal la egal cu marile forțe ale lumii.

L-am văzut dărâmat pe bancă, incapabil să înțeleagă cum i s-a întâmplat nenorocirea asta, cum ni s-a întâmplat. Cum a ajuns de la „vrem 12 puncte” la 12 goluri încasate în trei partide.

Ce a greșit? Ce nu a mers? Ce poate face în continuare pentru a spăla cât de cât rușinea? Să mai rămână la națională după meciul cu Suedia? Ar fi o dovadă de lașitate să părăsească echipa marți dimineață? Ar rezolva ceva o demisie marți dimineață? Sunt multe întrebări care i se învârt acum în cap. Și trebuie să găsească repede niște răspunsuri.

Pe cine ne bazăm

În primul rând, vrem să vedem care sunt cei 16-17 jucători pe care ne putem baza în preliminariile europene. Ar fi trebuit să-i găsească după cinci meciuri, două amicale și trei oficiale.

Să încercăm să-i depistăm și noi, pe mare parte dintre ei:

Ionuț Radu ne-a dezamăgit, dar e cel mai bun portar al nostru. Ar trebui păstrat în lot.

În defensivă, Drăgușin e punctul de stabilitate, deși a greșit și el cu Polonia, și nu numai. Acum, să vedem cine poate juca alături de el. Eu îl văd pe Coubiș, chiar dacă a fost ezitant în câteva momente ale jocurilor în care a intrat. Racovițan e destul de lent, iar lui Burcă i-a expirat termenul de garanție.

Fundaș dreapta e Rațiu, cu toate că Zalewski l-a perpelit cum a vrut și cum n-a vrut. Sper ca jucătorului de la Vallecano să nu-i fi intrat vedetismele în cap și să trateze naționala cu superficialitate. Dar avem aici o soluție de rezervă, anume pe Strata, vioi și implicat când a intrat și cu ceva calități tehnice. În stânga, rămâne Bancu, dar Borza poate intra oricând.

La mijloc, eu n-aș juca fără Dragomir, călit la Pafos în Champions League. Și Marius Marin e ce trebuie naționalei noastre, pentru că aleargă mult și acoperă spațiile. În formă e și Cicâldău, merită folosit mai mult. Cu tot respectul, Stanciu a pierdut din turație în China, nu ne mai ajută foarte mult.

Răzvan Marin a greșit grav la golul 4 al polonezilor, dar nu l-aș exclude din ecuația naționalei, în timp ce Tudor Băluță nu m-a impresionat.

Mihăilă și Ianis Hagi să mai aștepte

Mai sus, Man trebuie să-și revină la echipa de club, dar e de bază. Mihăilă și Ianis Hagi să mai aștepte, sunt ieșiți complet din formă. Bîrligea e bătăios și puternic, e titular cert. Iar Louis Munteanu e exploziv, păcat că s-a dus să joace în America.

Rămâne de perspectivă David Matei, va fi, probabil, constant în lot, în timp ce Moruțan are nevoie să câștige la încredere.

Mai sunt de urmărit Screciu și Olaru, deși primul a fost depășit de situație când a apărut pe teren, iar al doilea nu s-a făcut remarcat în mod deosebit. Lui Tănase și lui Burcă le spunem „la revedere”. Nu văd cu ce mai pot ajuta naționala.

Am numărat vreo 15 jucători care ar trebui să formeze naționala lui Hagi. 15 jucători care au nevoie de stabilitate și de priceperea selecționerului. Nu mai avem ce experimenta, ăsta-i lotul de bază, cu ei trebuie să mergem mai departe, plus alți câțiva care se vor mai ridica sau își vor reveni la o formă acceptabilă.

Dar până la preliminariile europene vine meciul cu Suedia. Și aici Hagi are o problemă mult mai urgentă decât stabilirea primului 11: cum scoate din vestiar o echipă care tocmai a primit șase goluri, fără ca jucătorilor să le tremure picioarele de teama unei noi umilințe?

Nu vrem spectacol, ci reacție și respect.

Cei care intră contra Suediei trebuie să ne dea o umbră de speranță, să ne convingă că merită să mai credem în ei, că mai avem națională, că mai avem selecționer...