Comunicat FRF: de ce visul Romaniei de a organiza Mondialul din 2030 pare doar o gluma

Premierul Viorica Dancila, ministrul sportului si Gica Popescu au discutat sambata, alaturi de omologii lor din Grecia, Bulgaria si Serbia, despre posibilitatea depunerii candidaturii pentru organizarea Cupei Mondiale din 2030

Federatia Romana de Fotbal a emis astazi un comunicat prin care explica de ce visul organizarii Mondialului din 2030 pare doar o gluma.

FRF spune ca nu a fost consultata niciun moment de Guvern cu privire la acest subiect.

"Referitor la intentia guvernelor Bulgariei, Greciei, Serbiei si Romaniei de a candida impreuna pentru organizarea unor competitii fotbalistice de mare anvergura precum CE 2028 si CM 2030, intentie reiterata si la intrunirea cvadrilaterala de la Belgrad din data de 22 decembrie 2018, Federatia Romana de Fotbal face urmatoarele precizari:

In aceasta faza, cea a consultarilor politice, Federatia Romana de Fotbal nu a fost solicitata pentru a contribui la initierea candidaturilor. FRF este singura autoritate recunoscuta prin lege sa organizeze activitatea fotbalistica in Romania si va fi cooptata de UEFA si FIFA in eventualele procese de candidatura la momentul potrivit."

"Pentru Campionatul European din 2028, UEFA va formula cerintele de candidatura in 2020, iar pentru Campionatul Mondial din 2030, FIFA le va prezenta in 2021."

"Federatia Romana de Fotbal, ca membru afiliat al UEFA si FIFA, se rezuma in acest moment la inventarierea succinta a unor posibile criterii de candidatura, folosite pentru editiile precedente ale marilor competitii fotbalistice, precum CE 2024 si, respectiv, CM 2026.

Numar necesar de stadioane: 10

- 3 stadioane de minimum 50.000 de locuri

- 3 stadioane de minimum 40.000 de locuri

- 4 stadioane de minimum 30.000 de locuri

Romania va avea la orizontul anului 2020 urmatoarele capacitati eligibile:

- Arena Nationala – 54.000 de locuri

- Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova – 30.900 de locuri

- Noul stadion Ghencea – 30.500 de locuri

- Cluj Arena – 30.000 de locuri

Numar de baze de cantonament propuse echipelor participante: 48

Alte cerinte specifice:

-Centru de presa la fiecare stadion pentru un numar de 260 – 600 de ziaristi (in functie de faza competitiei)

- Sistem de transport modern si bine dezvoltat cu o infrastructura de inalta calitate care sa lege orasele gazda

- Fiecare oras gazda sa fie conectat la o autostrada

Numar de baze de cantonament propuse echipelor participante: 72

Ponderea infrastructurii (facilitati sportive, de cazare si transport pentru participanti si spectatori) este de 70% in decizia finala a alegerii gazdei/gazdelor. Componenta comerciala (venituri, costuri) are pondere de 30%.

Au fost enumerate doar principalele cerinte, intregul pachet de conditii ce trebuie indeplinite facand obiectul unei document de candidatura consistent care solicita si diverse alte garantii din partea autoritatilor locale si guvernelor interesate.

Sursa: frf.ro