Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita canadienilor vineri seară pe Arena Națională într-un joc de pregătire. De trei ori au punctat oaspeții pe tabela de marcaj într-un meci în care România a avut o evoluție ștearsă și cu o gafă impardonabilă a lui Horațiu Moldovan în minutul 22.



Ciprian Marica taie aripile tricolorilor după 0-3 cu Canada: ”Meriți acum să mergi la Mondial? Nu mai meriți”



Ciprian Marica a explicat că evoluția tricolorilor în fața Canadei a lăsat urme adânci, iar jucătorilor le va fi extrem de greu să mai găsească resursele pentru a crede cu adevărat în șansele lor de calificare la Campionatul Mondial din 2026.



”După ce iei bătaie acasă cu 3-0 e greu să spui că meriți să fii la Mondial sau că ai față să fii la Mondial”, a sugerat Ciprian Marica.



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3



”Andrei Rațiu continuă să fie un om de bază pentru România. Fundașul dreapta a fost titular la EURO 2024, unde naționala sa a ajuns în optimile de finală, oprită de Olanda.



Realitatea este că Rațiu s-a impus ca un pilon defensiv atât pentru club, cât și pentru echipa națională, unde a fost titular și a adunat minute de calitate.



Rayo Vallecano sărbătorește astfel proiecția internațională a doi dintre jucătorii săi. Ciss, care luptă să fie prezent la următorul Mondial cu Senegal, și Rațiu, consolidat la naționala României după parcursul de la Campionatul European.



Cei doi întăresc prestigiul echipei Rayo. Prezența ambilor la competiții internaționale reflectă creșterea clubului și valoarea pe care jucătorii săi o aduc pe scena globală”, a scris unionrayo.com.

