ROMANIA - SPANIA, JOI PRO TV | "Am in minte tactica si stiu 90% echipa!" Contra vrea SURPRIZA in meciul cu Spania! Cum ar putea arata echipa Romaniei

Romania - Spania se joaca joi, de la 21:45, in direct la PRO TV.

Romania intalneste Spania, una dintre cele mai puternice nationale ale lumii in Preliminariile EURO 2020.

Chiar daca spaniolii sunt extrem de puternici si pot surprinde pe absolut oricine, Cosmin Contra, selectionerul nationalei noastre a transmis un mesaj clar: "Romania nu trebuie sa se teama de Spania!".

Contra a admis ca va produce schimbari in ceea ce priveste 11-le de start si e sigur ca armele secrete sunt atacul, prospetimea fizica si stapanirea tactica.

Selectionerul a transmis ca a pus deja la punct planul tactic si a stabilit in proportie de 90% 11-le de start.

"Indiferent de adversar intram pe teren cu gandul sa castigam. La sfarsit as fi multumit cu un egal, ar fi foarte bine. Dar inainte de meci le tramsmit jucatorilor sa faca totul pentru victorie.

Incercam sa facem un meci perfect din punct de vedere fizic, tactic, doar asa putem, ca atitudine trebuie sa fim la nivel foarte mare, coroborat cu poate o zi mai putin inspirata pentru jucatorii de atac ai Spaniei, poate reusim sa obtinem un rezultat mare.

Am in minte planul tactic si cum vom incepe, stiu 90% din echipa, stiu si cum facem daca vom primi gol. E important ca jucatorii sa intre pe teren apti 100%, in acelasi timp sa avem curaj, sa nu ne fie frica sa le punem probleme. Daca nu vom avea mingea, daca ne vom aparea, ne va fi greu sa obtinem un rezultat bun.

Eu incerc sa aduc o surpriza in atitudinea echipei, dar ei probabil se asteapta la surprize. Voi vedea, am incercat sa lucram alt sistem. Vom vedea daca putem sa-i surprindem", a spus Contra la conferinta.

CUM AR PUTEA ARATA ROMANIA VS. SPANIA

Cosmin Contra a pregatit in aceste zile la antrenamente sistemul 4-3-3. In cazul in care jocul nu va decurge conform asteptarilor, Contra are pregatit si sistemul clasic 4-2-3-1. In ambele cazuri, selectionerul se va baza pe aceeasi jucatori pentru primul "unsprezece".

Cum ar putea arata Romania la meciul cu Spania: Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, R.Marin, Anton - Deac, Puscas, Grozav

PROGRAMUL GRUPEI F PRELIMINARII EURO 2020

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)