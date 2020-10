Cine trebuia sa fie pe banca Romaniei la meciul cu Islanda! Anuntul a fost facut chiar de antrenorul unei echipe de Liga 1: "Am avut discutii"

Romania a pierdut cu scorul de 1-2, meciul de baraj pentru calificarea la Campionatul European.

Fostul selectioner al Romaniei, Cosmin Contra, a ratat calificarea directa cu nationala la Campionatul European. Cu toate acestea, Federatia Romana i-a oferit sansa de a continua cel putin pana la barajul contra Islandei, doar ca actualul antrenor al lui Dinamo a refuzat.

"Nimeni nu stie ca inaintea meciului cu Spania am avut discutii de a ramane la echipa nationala pana la meciul de baraj cu Islanda. Lumea nu stie asta, dar eu am zis ca daca ratez calificarea voi lasa locul. Cand imi dau seama ca nu mai pot sa aduc plusul ala de care are nevoie echipa nationala, ma retrag si asta am si facut", a declarat Cosmin Contra pentru Gazeta Sporturilor.

Cosmin Contra a spus ca lipsa jucatorilor in campionatele puternice ale Europei s-a vazut in meciul cu Islanda. Antrenorul lui Dinamo il scoate in evidenta pe Gylfi Sigurdsson, fotbalist care evolueaza la liderul din Premier League.

"Niciun antrenor, nimeni din Federatie, dar nici suporterii nu-si doresc campanii ratate. Trebuie gasit un echilibru in a promova acest jucatori. Nu poti sa-i promovezi in masa! Eu am spus care este problema de fond. In ultimul timp sau cel putin in mandatul meu, eu nu aveam jucatori care veneau la echipa nationala si sa fie titulari in primele cinci campionate din Europa. Nu aveam niciun titular in Franta, Italia, Germania, Spania, Anglia."

"Chiar nu stiu ce s-a intamplat la meciul cu Islanda, dar sa nu uitam ca au fost in sferturile de finala la Campionatul European de acum 4 ani de zile. Acum au jucat cu cei mai experimentati fotbalisti si au fost mai buni ca noi. Au fost mai inspirati, mai ales ca au avut un jucator, Sigurdsson, care a facut diferenta."