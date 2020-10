Rusescu a marcat primul gol dupa revenirea in Liga 1 si se gandeste la nationala! Ce a spus atacantul despre o posibila convocare

Academica Clinceni a invins cu scorul de 2-0 pe Sepsi Sfantul Gheorghe si a urcat pe pozitia a 5-a in Liga 1.

Raul Rusescu a marcat primul gol de la revenirea in Liga 1 in minutul 43, dupa ce cu doua minute inainte ratase o lovitura de la 11 m.

La finalul partidei, atacantul in varsta de 32 de ani a dezvaluit ca este deschis in orice moment unei reveniri la echipa nationala: "Am declarat in cateva randuri, ma bucur de fiecare antrenament, de fiecare meci. Ma bucur sa fiu aici, am colegi buni si asta ma bucura. Am mai spus-o, pana in momentul cand voi spune 'stop', sunt jucatorul echipei nationale si ma voi prezenta cu tot sufletul daca se va apela la mine".

Totodata, fostul fotbalisti al FCSB-ului a declarat ca are asteptari mari de la acest sezon, intrucat considera ca lotul echipei sale este unul puternic: "A fost un penalty foarte, foarte slab executat, asta e. Il voi transforma pe urmatorul. Avem un grup bun, unit si ne dorim sa castigam fiecare meci. Asa cum am spus-o si la finalul etapei trecute, ne dorim sa ajungem in elita fotbalului si la sfarsit, cand se va trage linie, speram sa fim acolo".

Pentru Academica Clinceni urmeaza partida din deplasare cu ocupanta ultimei pozitii, Astra Giurgiu.